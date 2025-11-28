AEP şi STS fac simulări naţionale pentru sistemele informatice utilizate la alegerile locale parţiale 2025

1 minut de citit Publicat la 08:43 28 Noi 2025 Modificat la 08:43 28 Noi 2025

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt pe 7 decembrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, organizează două simulări naţionale privind funcţionarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate la alegerile locale parţiale din 7 decembrie, conform Agerpres.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a AEP, simulările au loc pe 28 noiembrie şi 2 decembrie.

La aceste activităţi participă operatorii de calculator desemnaţi în secţiile de votare, în cadrul procesului obligatoriu de instruire şi testare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

''Mulţumim Ministerului Educaţiei pentru sprijinul acordat desfăşurării simulărilor, care vor avea loc în sediile secţiilor de votare, organizate, de regulă, în unităţi de învăţământ. Pregătirea tehnică riguroasă rămâne un element esenţial pentru desfăşurarea corectă şi sigură a procesului electoral'', precizează sursa citată.

MAI, campanie de informare: "Nu fotografia buletinul de vot!"

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a realizat clipuri video de informare a cetăţenilor cu privire la posibile infracţiuni în legătură cu exprimarea votului, în contextul alegerilor locale parţiale din 7 decembrie.

„Nu fotografia şi nu filma buletinul de vot! Nu posta astfel de materiale pe social media! Este ilegal!”, este mesajul printr-un astfel de videoclip prezentat de MAI.

„Nu accepta bani, bunuri sau alte foloase în schimbul votului tău. Nu-ţi risca libertatea!”, se transmite cetăţenilor într-un al doilea clip realizat de MAI, în cadrul campaniei de informare având sloganul #Respectă şi cere respect.