Ana Ciceală spune că nu se va retrage din cursa pentru Primăria București: "Nu am negociat şi nu voi negocia niciun post"

Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală. Foto: Agerpres

Candidata Partidului SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, anunţă că nu se va retrage din cursa pentru Primăria București și că nu va negocia pentru a obţine vreun post.

"Au mai rămas 100 de ore până la deschiderea urnelor, timp în care vechile partide vor încerca să ţină electoratul în tăcere şi frică", a scris Ciceală, miercuri, pe pagina sa de Facebook.



"Nu am negociat şi nu voi negocia niciun post. Nu o să îmi bat joc de voi, de cei care v-aţi pus încrederea în mine, stând în frig, semnând, vorbind cu oamenii despre candidatura noastră. De aceea, în aceste o sută de ore nu vă cer doar să rezistaţi. Vă cer să vă înfigeţi bine pe picioare. Să vorbiţi cu prieteni, cu vecini, cu colegi, cu verişori, cu fraţi şi bunici. Să le spuneţi de ce, pentru prima oară, după mult timp, nu trebuie să voteze împotriva cuiva, ci pentru ceva. Pentru un Bucureşti în care trăieşti, nu doar supravieţuieşti. În care îţi permiţi chiria", a spus candidata SENS.



Ea a mai precizat că un Bucureşti în care se trăieşte "cu demnitate" oferă oamenilor: locuinţe publice, clinici de cartier, transport care funcţionează şi şcoli aproape de casă.



"Mai sunt o sută de ore până la deschiderea urnelor. O sută de ore în care propaganda de partid o să urle, până răguşeşte, încercând să vă ţină în casă. Să ne facă să părem mici, neputincioşi, proşti, să vă spună că dacă votaţi cu mine, Ana Ciceală, aduceţi extremiştii la putere. Sau aduceţi pesediştii la primărie. O sută de ore în care o să încerce să vă bage frica în oase. Să vă facă să vă simţiţi vinovaţi că îndrăzniţi să vă gândiţi la altceva, în afară de candidaţii lor, că îndrăzniţi să vă gândiţi că, poate, meritaţi mai mult. O să vă sune telefoanele, o să apară surse care vor spune că m-am înţeles, că mi s-au promis posturi, că mă retrag în ultima clipă. Nu e adevărat", a subliniat Ciceală.