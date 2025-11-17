Cine sunt cei 20 de candidaţi înscrişi oficial în alegerile pentru Primăria București. BEM a validat până acum 6 candidaturi

1 minut de citit Publicat la 21:31 17 Noi 2025 Modificat la 21:34 17 Noi 2025

Cine sunt cei 20 de candidaţi care s-au înscris oficial în cursa pentru Primăria Bucureștiului. Sursa foto: Hepta I Zuma Press / Ramon Tonito Zayas / Staff

20 de candidaţi au depus până în prezent dosarele de înscriere în cursa electorală pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal, conform Agerpres.

Potrivit site-ului BEM, s-au înscris următorii candidaţi:

Cătălin Drulă (USR) Alexandru Virgil Zidaru (independent) Ciprian Ciucu (PNL) Anca Alexandrescu (Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'') Daniel Băluţă (PSD) Dănuţ Angelo Trifu (independent) Eugen Orlando Teodorovici (independent) Dan Cristian Popescu (independent) Gheorghe Neţoiu (independent) Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român) George Burcea (POT) Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache) Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit - PSDU) Ana Maria Ciceală (Partidul SENS) Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune) Angela Negrotă (independent) Gheorghe Macovei (PRM) Dumitrică Stan (independent) Vlad Gheorghe (independent) Maria Marcu

BEM a validat până în prezent şase candidaturi pentru funcţia de primar general şi anume Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti"), George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD), Virgil Alexandru Zidaru (independent).

Candidaturile rămân definitive pe 23 noiembrie.

Candidaturile trebuie validate de BEM

Hotărârile BEM privind candidaturile pot fi contestate de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii. Candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei rămân definitive pe data de 23 noiembrie.

Validarea candidaturilor pentru Primăria București la alegerile locale 2025 este un proces riguros, gestionat de instituții electorale independente, conform Legii 115/2015 și Hotărârii de Guvern din 2 noiembrie 2025.

Rolul principal revine Biroului Electoral Municipal (BEM) București, circumscripția nr. 42, format pe 11 noiembrie prin tragere la sorți. BEM, condus de un președinte și locțiitor desemnați aleatoriu, include reprezentanți ai partidelor, AEP și magistrați, asigurând neutralitatea. Aceștia verifică dosarele: semnături, declarații de avere și interese și eligibilitate (vârstă minimă 23 ani, cetățenie română, absența condamnărilor).