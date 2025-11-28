Cu ce document pot vota românii la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. „Informează-te corect și doar din surse oficiale”

2 minute de citit Publicat la 17:53 28 Noi 2025 Modificat la 18:00 28 Noi 2025

AEP a lansat campania de informare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a demarat o campanie de informare publică dedicată alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, sub sloganul „Informează-te corect și doar din surse oficiale”. Campania include trei spoturi video și vizează informarea corectă a alegătorilor, precum și prevenirea dezinformării. Demersul este adresat publicului larg și mass-media. Potrivit AEP, se poate vota doar în localitatea de domiciliu sau de reşedinţă, iar la secţia la care a fost repartizat, fiecare cetăţean este obligat să prezinte un act de identitate – carte de identitate sau paşaport.

Scopul acestui demers este de a pune la dispoziția cetățenilor informații clare privind exercitarea dreptului de vot, precum și recomandări privind protecția împotriva informațiilor false și a conținutului înșelător. AEP urmărește sprijinirea unei participări informate la procesul electoral și protejarea integrității alegerilor.

Spoturile video abordează procedura de vot la alegerile locale parțiale, importanța verificării surselor de informare și modalitățile de combatere a dezinformării. Materialele explică cine are drept de vot, când și unde se votează, ce documente sunt necesare, precum și condițiile de utilizare a urnei speciale. Spoturile avertizează asupra riscurilor generate de crearea și distribuirea de conținut fals sau manipulator și recomandă verificarea informațiilor înainte de redistribuire.

Inițiativa păstrează identitatea vizuală utilizată pentru alegerile anterioare, pentru a facilita recunoașterea mesajelor ca parte a comunicării instituționale a AEP.

„Autoritatea Electorală Permanentă are responsabilitatea de a oferi alegătorilor informații oficiale, corecte și verificate. Campania are rolul de a sprijini exercitarea informată a dreptului de vot și de a proteja integritatea alegerilor în fața fenomenului dezinformării”, a declarat președintele AEP, Zsombor Vajda.

Spotul video privind exercitarea dreptului de vot la alegerile locale parțiale din anul 2025 poate fi accesat și descărcat de pe canalul oficial de YouTube al instituției, fiind disponibil la următorul link.

De asemenea, spoturile video privind informarea corectă și combaterea dezinformării sunt disponibile pe canalul de YouTube al AEP și pot fi accesate și descărcate de aici, dar şi de pe acest link.

Totodată, toate materialele de informare realizate de AEP pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, www.roaep.ro, și pe conturile de social media ale Autorității (Facebook, YouTube, Instagram și X).

Autoritatea Electorală Permanentă încurajează preluarea și promovarea mesajelor campaniei și de către alte entități implicate în alegeri, precum instituții publice, societate civilă, mass-media, platforme online și creatori de conținut.

Pentru informații suplimentare despre procesul electoral și procedura de vot, cetățenii pot consulta, totodată, Îndrumarul alegătorului la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, publicat în secțiunea dedicată acestui scrutin pe site-ul instituției, disponibilă aici.