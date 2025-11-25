Cum vor arăta ștampila și buletinul de vot la alegerile din 7 decembrie 2025 pentru Primăria București. DOCUMENT

Modificat la 10:01 25 Noi 2025

Publicat la 10:00 25 Noi 2025

2 minute de citit Publicat la 10:00 25 Noi 2025 Modificat la 10:01 25 Noi 2025

Secție de votare din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres foto

Modelul buletinului de vot care va fi utilizat în data de 7 decembrie 2025 pentru alegerea primarilor și a primarului general al municipiului București este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale, potrivit instrucțiunilor AEP, care precizează și cum va arăta ștampila de vot.

Buletinul de vot utilizat la scrutinul pentru alegerea Primarului General al Municipiului București din 7 decembrie 2025 este realizat conform prevederilor legale privind forma și conținutul documentelor electorale.

În partea superioară a primei pagini exterioare se înscrie stema României, redată într-un spațiu grafic de 1,8 × 2,5 cm. Mențiunile de pe această pagină se tipăresc cu corp de literă 24, respectând modelul oficial.

Deoarece scrutinul vizează alegerea Primarului General, rubrica destinată denumirii municipiului / orașului / comunei nu se completează, aceasta fiind eliminată în cazul Bucureștiului. În schimb, se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale ca „MUNICIPIUL BUCUREȘTI”.

Denumirea funcției alese este redată sub forma sintagmei „PRIMARULUI GENERAL al municipiului București”, aceasta înlocuind forma standard utilizată pentru celelalte localități. Sub această mențiune este trecută data scrutinului: 7 decembrie 2025.

Structura paginilor interioare - vor fi 8 candidați pe pagină

Buletinul de vot are format A4, iar paginile interioare sunt dedicate exclusiv patrulaterelor în care sunt înscrise partidele, alianțele sau candidații independenți.

Fiecare pagină interioară conține 8 patrulatere, imprimate paralel între ele.

Distanța dintre patrulatere este mai mare decât diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT”.

Patrulaterele sunt numerotate cu cifre corp 10.

Paginile se numerotează cu cifre corp 12, începând cu prima pagină interioară care conține patrulatere și terminând cu ultima pagină imprimată.

Dacă, în funcție de numărul de candidați și de pasul tipografic, nu sunt necesare toate paginile, ultimele rămân goale, fiind numai numerotate.

Informațiile înscrise pentru fiecare candidat la Primăria Capitalei

În cazul fiecărui partid politic, alianțe politice sau electorale, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidat independent, structura patrulaterului include:

Numărul de ordine pe buletinul de vot, stabilit conform tragerii la sorți.

Denumirea integrală a competitorului electoral, tipărită cu litere verzal drepte, de aceeași mărime, dar nu mai mică de corp 12.

– În cazul unui candidat independent, se înscrie sintagma „candidat independent”, urmată de numele și prenumele lui.

Semnul electoral, reprodus într-un spațiu grafic cu laturi de minimum 2,5 cm.

– Între denumirea competitorului și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere.

– Candidații independenți nu au semn electoral.

Numele și prenumele candidatului, tipărite cu litere verzal drepte, de aceeași mărime, nu mai mici de corp 14.

– În cazul alianțelor, după numele candidatului se înscrie apartenența politică prin denumirea abreviată a partidului.

– Fiecare candidat independent este plasat într-un patrulater distinct, în partea finală a buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor.

Ordinea candidaților la Primăria București pe buletinul de vot

Biroul Electoral Municipal a stabilit luni ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile locale parţiale pentru Primăria București.