Ludovic Orban: Cei de la USR folosesc abuziv imaginea lui Nicușor Dan și or să îi enerveze pe simpatizanții președintelui

1 minut de citit Publicat la 23:20 15 Noi 2025 Modificat la 23:20 15 Noi 2025

Ludovic Orban crede că folosirea imaginii lui Nicușor Dan în campania USR pentru Primăria Generală îi va enerva pe susținătorii președintelui. Foto: Hepta

Consilierul prezidențial Ludovic Orban acuză USR că se folosește de imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi estimează că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanții președintelui.

Orban a fost prezent sâmbătă seara în studioul Antena 3 CNN, la emisiunea "Zona zero".

El a afirmat că președintele nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei.



”A fost întrebat la conferința de presă din această săptămână şi a explicat punctul său de vedere.

A fost prezent la evenimentul de lansare (a candidatului USR, n.r.).

Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea președintelui.

Până la urmă, or să ajungă să-i enerveze pe simpatizanții lui Nicușor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui", a anticipat Orban.

Ludovic Orban: Cel mai probabil, cu actualele candidaturi se va merge până în ziua votului

El a fost întrebat dacă Nicușor Dan este deranjat de faptul că USR se folosește de imaginea sa.

”Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureștenilor şi urmează să hotărască.

Dacă nu s-a ajuns la o decizie de a fi un candidat comun din partea formațiunilor politice afine (înrudite ideologic, n.r.) din bazinul de centru-dreapta, e răspunderea fiecăruia dintre cele două partide, în cazul în care Primăria va fi câștigată de un alt candidat", a răspuns consilierul prezidențial.

Orban nu crede că vor exista retrageri pe ultima sută de metri la nivelul principalilor candidați.

"Cel mai probabil, se va merge cu aceste candidaturi până în ziua votului. Aici, eu am încredere în discernământul alegătorilor din bazinul de centru-dreapta, care a fost demonstrat de-a lungul timpului.

Sunt convins că vor concentra votul pe cel mai bine plasat candidat din bazinul de centru-dreapta, astfel încât să aibă o continuitate la primărie.

Pentru că alegerea lui Ciprian Ciucu sau a lui Cătălin Drulă înseamnă, de fapt, o continuitate în conducerea Primăriei Capitalei şi, într-un fel, aproape o garanție a continuării proiectelor care au fost începute de Nicușor Dan. O altă soluție va reprezenta o rupere completă de linia strategică în care a îndreptat Nicușor Dan Bucureștiul", a conchis Ludovic Orban.