Mesajul supărat al lui Alexandru Rogobete, din cauza prezenței scăzute la vot în București: „Degeaba comentăm pe Facebook”

Ministrul Sănătății susține că Bucureștiul are nevoie de un lider care știe să facă, nu doar să vorbească / Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis, duminică, un mesaj prin care îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot, în contextul în care prezența este mult mai scăzută, comparativ cu cea din anul 2024. „Degeaba comentăm pe Facebook sau la colțul blocului că suntem nemulțumiți, că unii nu fac, că vrem spitale, școli, dezvoltare, că vrem să fie BINE. Ieșiți la vot! Vocea voastrǎ se aude doar prin VOT!”, a mai subliniat acesta.

Ministrul Sănătății susține că Bucureștiul are nevoie de un lider care știe să facă, nu doar să vorbească.

„Degeaba comentăm pe Facebook sau la colțul blocului că suntem nemulțumiți, că unii nu fac, că vrem spitale, școli, dezvoltare, că vrem să fie BINE.

Binele nu se face de la sine. Este nevoie de oameni dedicați, care știu să construiască, care au vocația administrației și care au demonstrat, prin fapte, că pot face ceea ce promit.

Oameni buni, ca ministru al Sănătății vreau să am un primar general al Capitalei alături de care să pot construi pentru oameni. Să dezvoltăm pentru oameni. Să facem bine pentru oameni. Bucureștiul are nevoie de un lider care știe să facă, nu doar să vorbească.

Ieșiți la vot! Vocea voastrǎ se aude doar prin VOT! Mai este timp, niciodata timpul nu este pierdut!

Votul înseamnă încredere, iar încrederea ne face bine!”, a scris Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.

Bucureștenii își aleg duminică, 7 decembrie, primarul general, după ce Nicușor Dan a fost votat președinte al României.

Mandatul noului ales va fi unul de tranziție, până la alegerile generale din 2028, dar miza este uriașă: controlul asupra unui buget imens, infrastructura urbană și viitorul unei metropole sufocate de probleme precum traficul ori poluarea.

Prezența la vot în acest an este mai scăzută comparativ cu cea din 2024.

De asemenea, Ministerul Afacaerilor Interne (MAI) a transmis că 43.000 de jandarmi și polițiști sunt mobilizați, duminică, pentru alegerile din București, Buzău și alte 11 localități.