Patru candidaţi în cursa electorală pentru funcţia de primar al oraşului Găeşti, la alegerile locale parţiale 2025

1 minut de citit Publicat la 13:49 28 Noi 2025 Modificat la 13:49 28 Noi 2025

Patru candidaţi în cursa electorală pentru funcţia de primar al oraşului Găeşti. FOTO: Getty Images

Patru candidaţi sunt înscrişi în cursa pentru funcţia de primar al oraşului dâmboviţean Găeşti, la alegerile locale parţiale din 7 decembrie.

Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 4 Găeşti a admis candidaturile următoarelor persoane: Iorga Alexandru, propus de Partidul Social Democrat (PSD); Bidică George-Raul, candidat din partea Partidului Naţional Liberal (PNL); Dragotă-Zamfir Ana-Maria, candidată susţinută de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Ghenu George, candidat independent.

La Găeşti, fostul primar Gheorghe Grigore şi-a pierdut mandatul pentru incompatibilitate, însă a rămas în aparatul administrativ printr-o funcţie de city manager.

Cum pregătesc AEP şi STS alegerile din 7 decembrie

Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, organizează două simulări naţionale privind funcţionarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate la alegerile locale parţiale din 7 decembrie.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a AEP, simulările au loc pe 28 noiembrie şi 2 decembrie.

La aceste activităţi participă operatorii de calculator desemnaţi în secţiile de votare, în cadrul procesului obligatoriu de instruire şi testare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

''Mulţumim Ministerului Educaţiei pentru sprijinul acordat desfăşurării simulărilor, care vor avea loc în sediile secţiilor de votare, organizate, de regulă, în unităţi de învăţământ. Pregătirea tehnică riguroasă rămâne un element esenţial pentru desfăşurarea corectă şi sigură a procesului electoral'', precizează sursa citată.