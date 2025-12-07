Ce spune un sociolog despre estimările de vot din București. ”O candidată înregistrează un scor foarte mare în rândul tinerilor”

Marius Pieleanu: "Între candidatul 1 și candidatul 2 există o semnificativă diferență". FOTO: Hepta

Sociologul Marius Pieleanu a declarat la Antena 3 CNN că potrivit cercetărilor sociologice efectuate la ieșirea de la urne despre alegerile pentru Primăria Capitalei, până la ora 16:00, exista o diferență semnificativă între candidatul care se află pe primul loc și candidatul de pe locul 2.

“Avem cinci candidați: candidatul 1,2,3,4 și 5. Între candidatul 1 și candidatul 2 există o semnificativă diferență. Între candidații 2, 3 și 4 există egalitate statistică sau marjă de eroare. Al cincilea candidat înregistrează un scor important mai mare decât cele pe care le înregistrase în sondaje”.

Marius Pieleanu a precizat că datele sunt în dinamică, dar că se mențin trendurile observate pe parcursul zilei în sondaje:

“Datele electorale sunt în continuă dinamincă, acumulativă pentru unii candidați, de platou pentru alți candidați și sunt în regresie pentru alți candidați. În continuare, o candidată înregistrează un scor foarte mare în rândul tinerilor, persoanelor între 18-30 de ani, în continuare candidatul unei formațiuni politice foarte importante în România înregistrează un scor sub partid, în continuare, bucureștenii doresc să aleagă rațional viitorul lor primar, punând ștampila pe acei candidați care au dovedit cunoștințe administrative, legislative și experiență în gestionarea unor probleme mari cu caracter urbanistic cu care Bucureștiul se confruntă”.

Ce șanse sunt ca ierarhia să se schimbe

Sociologul a mai spus că dacă participarea la vot va rămâne omogenă pe tot parcursul zilei și se vor prezenta doar categoriile sociale, profesionale și de vârstă care s-au prezentat până acum la urne, ierarhia s-ar putea să nu se schimbe.

“Nu știm ce categorii de vârstă și ce condiții socio-profesionale vor veni în partea a doua la urnă. Bucureștiul e un oraș complet atipic din punctul de vedere al paradigmei comportamentale în timpul votului.

Nu putem spune la ora aceasta decât că din perspectiva concurenților electorali, concurentul 1 are o diferență semnificativă dincolo de egalitatea statistică în raport cu concurentul numărul 2, dar lucruile sunt în dinamică”.

De asemenea, trebuie precizat că prezența la vot pentru alegerea primarului general al Capitalei rămâne una scăzută.

Sociologul Vladimir Ionaș, a declarat la Antena 3 CNN, că dacă se va menține această prezență, clasamentul nu se va schimba prea mult până la ora 21:00, a declarat. Cu toate acestea, rămâne o cursă deschisă, iar orice vot contează”, spune acesta.