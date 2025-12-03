Angajaţii din Guvern ameninţă cu blocarea şedinţelor şi acuză că Bolojan aplică sindromul "broaştei fierte"

Scrisoarea deschisă a angajaţilor din Guvern va ajunge în cursul acestei zile la premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Angajaţii Guvernului ameninţă miercuri cu blocarea şedinţelor, pe care au spus că le vor boicota şi au făcut o scrisoare deschisă pentru premierul României. Potrivit acestora, Ilie Bolojan aplică sindromul "broaştei fierte". Şeful sindicatului angajaţilor din Guvern, Noni Iordache, a declarat la Antena 3 CNN că îi invită pe toţi bugetarii din România să semneze scrisoare deschisă către prim-ministru. "Faptul că dumnealui îşi doreşte acum o reducere cu 10% a salariilor bugetarilor nu este decât o incapacitate a Guvernului de a guverna în sensul în care ni-l dorim cu toţii. Noi nu putem să fim călcaţi în picioare la nesfârşit", a declarat oficialul.

După ce angajaţii Parlamentului au organizat ieri un protest pe holurile instituţiei, chiar înainte de ședința solemnă de Ziua Națională şi l-au huiduit pe Ilie Bolojan, azi, cei din Guvern au anunţat că sunt dispuşi să protesteze dacă le vor fi luaţi bani din salarii, în contextul în care a fost anunţată o reducere cu 10%.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN, Mădălina Mihalache, ce înseamnă "sindromul «broaştei fierte»", şeful sindicatului angajatilor din Guvern a explicat astfel: "Se referă la noi, pentru că, de când a venit dumnealui (n.r.: Ilie Bolojan) tot ameninţă şi ne fierbe aşa, la foc mic pentru a vedea care este gradul de rezilienţă al fiecăruia. Să nu uităm că, de la începutul anului şi până acum, 47.000 de angajaţi au părăsit sistemul public: fie s-au pensionat, fie au plecat în privat şi asta nu denotă decât faptul că, prin presiune, putem să scăpăm de profesionişti din sistem".

Ulterior, Noni Iordache a mai făcut următoarele precizări: "Faptul că dumnealui îşi doreşte acum o reducere cu 10% a salariilor bugetarilor nu este decât o incapacitate a Guvernului de a guverna în sensul în care ni-l dorim cu toţii: acela de a avea o creştere economică şi de a nu afecta veniturile.

(...). Noi nu putem să fim călcaţi în picioare la nesfârşit! Pentru că cine crede acest lucru, se înşeală profund! Noi suntem mulţi, suntem uniţi şi nu mai acceptăm să fim trataţi ca inamicii propriului stat".

Şeful sindicatului angajaţilor din Guvern: Toţi bugetarii din România să semneze scrisoarea deschisă

"Această scrisoare deschisă este semnată de peste 4.800 de persoane, listă care va fi depusă la prim-ministru astăzi. Va primi lista cu toţi semnatarii acestei scrisori deschise şi că ăsta este un început, vă garantez! Pentru că lansez public invitaţia tuturor bugetarilor din România să semneze această scrisoare deschisă. Este timpul să nu ne mai fie frică în propria ţară şi la locul de muncă!", a mai declarat Noni Iordache în cadrul intervenţiei telefonice de la "Decisiv", emisiune difuzată la Antena 3 CNN.

La întrebarea: "Ce înseamnă că veţi bloca desfăşurarea şedinţelor în Guvern?", Noni Iordache a răspuns: "Putem merge până la boicotarea acestora. Vom merge şi vom protesta fix în faţa uşii unde se desfăşoară şedinţa de Guvern".