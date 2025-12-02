Ilie Bolojan, huiduit de angajații Parlamentului, la ședința solemnă de Ziua Națională. ”Fii bărbat, vino, reformatorule!”

Angajații Parlamentului au strigat după premierul Bolojan. Captură video

Angajaţii Parlamentului au protestat, marţi, pe holurile Camerei Deputaților, nemulţumiţi de tăierea sporului pentru condiţii vătămătoare. Unii dintre ei au ajuns să câştige chiar şi sub 3.000 de lei, au spus funcționarii. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat la Parlament pentru ședința solemnă de Ziua Națională și pentru asumarea răspunderii Guvernului pe legea pensiilor magistraților, a fost huiduit puternic pe holul care duce spre sala de ședințe. ”Fii bărbat, vino, reformatorule”, au strigat după el angajații Parlamentului.

"Reduceţi costurile cu bugetarii de lux. Fără speciali în funcţii publice!!! Bolojan, redu de la voi, nu de la noi! Tăiaţi din sumele forfetare", "Nu cereţi loialitate unde oferiţi dispreţ", "Tăiaţi din risipă, nu din salarii!", "Ruşine pentru salariul dezonorant", "Salariu mizerabil. nu mai tăcem!", au fost mesajele afişate pe pancartele cu care angajaţii Parlamentului s-au prezentat la protest.

Potrivit declaraţiilor Angelei Ghenciu, sindicatele au sesizat, după diminuarea sporurilor, Avocatul Poporului şi Comisia Europeană, dar nu a existat un rezultat favorabil pentru salariaţii din Parlament.

"După demersurile noastre în legătură cu diminuarea sporului de condiţii vătămătoare, singurul spor pe instituţie pentru care am sesizat Avocatul Poporului, am sesizat Comisia Europeană şi a trecut ceva timp: nu s-a reglementat în niciun sens favorabil pentru instituţia noastră", a declarat lidera sindicaliştilor, Angela Ghenciu, preşedintele Sindicatului Salariaţilor din Camera Deputaţilor.

Ulterior, reprezentanta sindicaliştilor a mai spus: "A încălcat şi Codul Muncii, regimul de acordare a acestui spor, care a fost singurul spor pe instituţie. În plus, noi ne aşteptam la mai mult: la o repunere în drepturi adică, prin comparaţie cu alte categorii, a segmentului bugetar. Salariile noastre au stagnat. Deci, au stagnat din 2022 până în prezent, astfel încât există mari diferenţe între colegii noştri de la Guvernul României, care iau salarii mărite cu 20% mai mult sau Curtea de Conturi sau alte instituţii din ţară, nu mai vorbim de primării".

Angajaţii Parlamentului ameninţă cu greva: "Noi închidem lumina în această instituţie"

Întrebată dacă se va ajunge la grevă, Angela Ghenciu a răspuns: "Singurul instrument pe care l-am avut au fost negocierile pe comisii, demersurile făcute către preşedintele Camerei, către Ministerul Muncii". Ulterior, a mai menţionat că preşedintele Camerei nu i-a chemat la discuţii, deşi, li s-a promis acest lucru.

"Situaţia noastră este oarecum delicată, fiindcă că o grevă sau o mişcare sindicală brutală, noi, practic, închidem lumina în această instituţie şi noi nu dorim să facem acest lucru, întrucât este anormal. Scopul nostru este să ţinem clădirea şi, implicit, instituţia în funcţiune. Acest lucru se face simplu: alocând bani.

Dacă vă uitaţi dumneavoastră, v-am pus nişte poze în faţă: să vedeţi cât de mult a căzut această instituţie, această clădire. De ce? Foarte simplu! Pentru că este subfinanţată. Este subfinanţată din punct de vedere tehnic şi, mai noi, este subfinanţată din punct de vedere uman. În momentul în care tu ai ca şi anvelopă de tehnică efectivă de lucru instalatori, electricieni, sudori, ai o scădere de 45 - 50%, tu nu mai poţi să faci în timp util intervenţiile necesare. Aţi văzut că a fost frig în clădire. De ce credeţi că a fost frig în clădire? Fiindcă sunt nişte probleme. Noi suntem obişnuiţi să le îndepărtăm. Din păcate, acum, cu aceste diminuări salariale, oamenii care au rămas, cei tineri au plecat (...)", a spus unul dintre funcționarii protestatari.