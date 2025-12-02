Bolojan revine în Parlament. Guvernul îşi angajează din nou răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor

Guvernul îşi angajează din nou răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor. Foto: Hepta

Şedinţa comună de plen a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor va avea loc marţi după-amiază.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca şedinţa comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu să aibă loc marţi, după şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, de la ora 14:30.



Parlamentarii au putut depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marţi, la ora 8:00.



Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor, care prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.



Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituţională.

Joi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului care le taie pensiile. Toate Curțile de Apel au dat aviz negativ pentru acest proiect

România trebuie să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este un jalon din PNRR, de care depind 231 de milioane de euro.

Este pentru a doua oară când Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe un proiect de lege care vizează modificarea pensiilor magistraților. Primul act normativ nu a trecut de filtrul Curții Constituționale a României (CCR) pentru că Guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile pentru avizul de la CSM, aviz care este consultativ.

Care este procedura asumării răspunderii

Procedura este prevăzută de Articolul 114 din Constituţia României, care prevede:

(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

(2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113.

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2) , proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

(4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.

Guvernul Bolojan şi-a asumat până acum răspunderea pe două pachete de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. De fiecare dată opoziţia a depus moţiuni de cenzură, însă acestea au fost respinse.

De asemenea, Guvernul intenţionează să-şi asume răspunderea pe reforma administraţiei, proiect care ar fi trebuit inclus în al doilea pachet de măsuri, însă a fost amânat luni de zile din cauza lipsei de consens în Coaliţie.