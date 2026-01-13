Ilie Bolojan spune că vârsta de pensionare a militarilor și polițiștilor trebuie să crească

Premierul Ilie Bolojan spune că România trebuie să aibă mai mulți oameni pe piața muncii / Foto: Agerpres

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat marți seara, la TVR, în legătură cu reforma pensiilor magistraților, că speră că decizia Curții Constituționale din 16 ianuarie va fi una favorabilă Guvernului. El a mai adăugat că vârsta de pensionare a militarilor și a polițiștilor trebuie să crească. „România dacă vrea să se însănătoșească mai repede, trebuie să aibă mai mulți oameni pe piața muncii”, a mai adăugat acesta.

Premierul a fost întrebat ce așteptări are înainte ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe asupra reformei pensiilor magistraților.

„Să respecte deciziile pe această zonă. M-am asigurat ca acest proiect de lege care face ordine în pensiile magistraților să respecte toate reglementările și cred că este constituțional. Nu știu dacă se va lua o decizie sau nu, dar Guvernul a făcut tot pe problema de legalitate.

Nicăieri în lume nu există sisteme unde oamenii se pensionează la 48 de ani și pensia e cât salariul, nu e sustenabil pentru economia românească.

Este o realitate care privește și categoria militarilor, aici controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare. Cei care astăzi au vârsta de pensionare pot să își mențină actualele drepturi”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a mai fost întrebat dacă există o discuție în Guvern pentru mărirea vârstei de pensionare și pentru militari și polițiști.

„Noi nu ne dorim ca un val de pensii să iasă la pensie pentru că nu ne ajută nici pe noi și nici pe ei. Trebuie să găsim o soluție pentru creșterea vârstei de pensionare. Una e să stai de pază la o instituție, poți face asta până la 65 de ani. Și alta e să stai în fața Guvernului sau la un meci, unde trebuie să ai o constituție…

Cu cât se fac aceste modificări mai repede, cu atât mai repede. România dacă vrea să se însănătoșească mai repede, trebuie să aibă mai mulți oameni pe piața muncii”, a declarat Ilie Bolojan.