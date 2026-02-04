Breaz, vehiculat ca viitor ministru al Educației: Nu m-a sunat nimeni din PNL că nu ar fi de acord cu asta

Rectorul Universității din Alba Iulia, Daniel Breaz, fost social-democrat și actual liberal, e vehiculat pentru portofoliul de la Educație Foto: Facebook/ Daniel Breaz

Rectorul Universității din Alba Iulia, Daniel Breaz, fost social-democrat și actual liberal, al cărui nume e vehiculat pentru portofoliul de la Educație, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că nu l-a sunt nimeni din PNL și nici nu i-a reproșat cineva că nu ar fi acord ca el să fie viitorul ministru al Educației. El a adăugat însă că nu a avut discuții oficiale privind această funcție.

"Nu am avut discuții oficiale pe această temă. Am văzut că sunt vehiculat de 2 – 3 zile ca posibil viitor ministru al Educației. Vom vedea dacă se va concretiza. Consider o chestiune de media rostogolită în presă.

Am vorbit cu mulți colegi din PNL, am avut motivele mele pentru care am plecat din PSD acum 7 ani, am vrut să renunț la politică, în PNL am fost dorit, și în domeniul meu de expertiză nu am auzit niciun coleg din PNL, nu m-a sunat sau nu mi-a reproșat că nu ar fi acord să fiu viitor ministru al Educației", a declarat Breaz.

El a spus că a vorbit dimineață cu un lider de sindicat despre revendicările profesorilor care protestează miercuri în stradă și că în opinia lui se poate ajunge la un consens.

"Prin dialog se pot rezolva problemele. Sunt și școli unde e greu să mulțumești pe toată lumea, mereu sunt și nemulțumiți.

Am văzut problemele ridicate de cadrele didactice. La preuniversitar sunt 20 de ore ca normă, au rămas doar puține ore la geografie sau alte materii care au fost numeric scăzute în școli, mereu au fost profesori la anumite materii care au obținut ore la 3 – 4 școli și tot nu își fac norma. Sunt și școli cu mai multe ore decât numărul de cadre didactice.

Important e să nu se ajungă la grevă generală", a declarat Breaz.

Surse din PNL au declarat pentru Antena 3 CNN că numele susținut de Ilie Bolojan pentru funcția de ministru al Educației este cel al rectorului Universității din Alba Iulia, Daniel Breaz. Acesta a fost ministru al Educației din partea PSD, ulterior trecând la Partidul Național Liberal. Momentan ministerul este condus prin interimat de premierul Ilie Bolojan.

Numele lui Daniel Breaz a stârnit „rumoare” în PNL, când liberalii au aflat despre posibilitatea ca acesta să fie viitorul ministru al Educației. Surse participante susțin că liberalii sunt „stupefiați” de varianta ca un fost ministru al PSD să preia portofoliul. Potrivit surselor citate, Breaz ar fi singurul rector care ar fi acceptat propunerea lui Ilie Bolojan pentru a ocupa funcția rămasă vacantă după demisia lui Daniel David.

Potrivit Alba24.ro, Daniel Breaz ar fi negat că ar fi avut o astfel de discuție cu premierul Bolojan. De asemenea acesta a negat că ar fi avut o discuție pe acest subiect în interiorul UAB. În finalul discuției cu reporterul alba24.ro Daniel Breaz a spus că: ”Vom vedea ce va fi”.