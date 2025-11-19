Cătălin Predoiu, despre crima din Teleorman: „Clar a fost o greșeală și din partea poliției și din partea procurorului”

Cătălin Predoiu a anunțat cea mai mare reformă din ultimii 20 de ani la nivelul structurilor MAI. Foto: Hepta

Cătălin Predoiu a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că în cazul crimei din Teleorman au greșit și polițiștii și procurorii. Ministrul Afacerilor Interne a spus că „sistemul a eșuat” în cazul femeii ucise pe stradă, cu copilul în brațe, de fostul soț, împotriva căruia avea un ordin de protecție. Mai exact, nici polițiștii, nici procurorul nu au evaluat corect pericolul în care se afla tânăra. Cătălin Predoiu a adăugat însă că sunt zeci de cazuri în țară în care autoritățile au procedat corect și au salvat vieți, iar acolo unde nu se întâmplă asta ține și de „cultură”, de modul în care românii înțeleg acest fenomen al violenței domestice.

Femeia care a fost ucisă în timp ce se afla pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu, avea două ordine de protecție împotriva agresorului. Mai mult, aceasta a depus plângere pentru răpire și viol, dar autoritățile au decis ca bărbatul să fie cercetat în stare de libertate.

Ministrul recunoaște că nici polițiștii, nici procurorul nu au evaluat corect pericolul în care se afla femeia. Cătălin Predoiu a anunțat că vor urma măsuri față de polițiștii și procurorul care au acționat în cazul de la Teleorman.

„Clar aici a fost o greșeală și din partea poliției și din partea procurorului. Procurorul general a dispus o verificare, probabil va avea în vedere anumite măsuri, cert e că pe zona de poliție era nevoie de o altă abordare, mult mai precisă în evaluarea acestui pericol. Poliția Română va lua măsuri, care pot fi de ordin disciplinar până la măsuri care implică o anchetă penală, vom vedea”, a spus Predoiu la Antena 3 CNN.

Ministrul Cătălin Predoiu a spus că pentru MAI combaterea fenomenului violenței domestice este o prioritate, dar în cazul de la Teleorman a existat o „breșă de sistem”.

„Suntem într-un context în care în ultimele săptămâni s-au repetat astfel de cazuri, observăm o anumită recrudescență, statisticile au arătat că aceste tipuri de cazuri scăzuseră în anii anteriori. Și în acest caz și în cele precedente se observă o breșă de sistem în poliție, parchet, justiție, care pleacă și de la reglementări, dar și la un anumit mod de abordare cultural al acestui fenomen de violență domestică. Noi am prioritizat acest fenomen, cazul citat de dvs se înscrie în mai multe astfel de situații, unele dintre ele rezolvate cu succes, inclusiv la Teleorman.

Cu câteva zile înainte am mai avut o situație cu o femeie maltratată, a sunat la 112, a întrerupt apelul, nu s-a știut unde e localizată, s-au scotocit 10 hectare de teren, a fost găsită, era deja maltratată, dar au intervenit la timp polițiștii pentru a împiedica repetarea. au fost alte situații în țară în care polițiștii au reușit să intervină la timp”, a declarat Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne a dat vina și pe modul „cultural” în care România abordează violența față de femei. De asemenea, Cătălin Predoiu a anunțat că va propune o ordonanță de urgență care să le dea dreptul polițiștilor să-i aresteze pe loc pe agresorii care încalcă ordinele de protecție.

„Deci avem unele situații în care pe același tip de legislație, pe același tip de mecanism, se intervine în extremis, se salvează vieți, și alte situații în care sistemul a eșuat. M-am uitat cu specialiștii unde pare să fie problema.

Sunt două tipuri: unele care țin de pregătirea personalului, indiferent unde lucrează el, în poliție sau în justiție, a doua cauză este una de ordin cultural, la modul general în care societatea, indiferent de insituții, sau în afara lor, privește violența domestică. Aici trebuie să se producă o schimbare dramatică, care va dura.

Noi putem să așteptăm, dar va dura, ține de educație, sau putem să intervenim și să acoperim aceste breșe, ceea ce am făcut ieri prin una dintre măsurile anunțate. Am propus o regulă simplă ori de cât ori un ordin de protecție e încălcat, indiferent de nivel, polițistul are obligația să-l rețină pe cel care a încălcat și să-l prezinte procurorului pentru a se dispune măsuri.

Am propus o OUG. Ea trebuie analizată și de ministrul Justiției și împreună să inițiem această OUG pentru a elimina orice formă de interpretare subiectivă. Și în speța din Teleroman și în altele, polițiștii și procurorii au interpretat că gradul de pericol nu este întrunit pentru a se lua măsuri preventive. Pentru a nu exista o astfel de discuție, am hotărât să intervenim cu această măsură. Indiferent de gradul de încălcare, când ai încălcat ordinul, poliția vine, te ridică, nu mai stă să evalueze dacă e grav sau nu”, a spus Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne a precizat că vor urma noi măsuri care să elimine subiectivismul în interpretarea legilor și procedurilor.

„Măsurile vizează mai multe linii de muncă, mai multe zone de intervenție. Această măsură care elimină orice formă de subiectivism trebuie completată cu alte proceduri și măsuri interne, care s-au luat deja și sunt în aplicare. Noi avem peste 1800 de cazuri dificile în gestiune în ultimii 2 ani, 10 mai sunt în lucru. Cazuri grave. Au fost rezolvate de poliție, mecanismul funcționează, nivelul de pregătire e unde trebuie să fie în majoritatea cazurilor, dar sunt situații în care pregătirea profesională, incapacitatea numerică conduc la astfel de situații”, a conchis ministrul.

Cătălin Predoiu a anunțat marți cea mai mare reformă din ultimii 20 de ani la nivelul structurilor MAI. Este vorba despre un pachet de patru reforme majore pentru modernizarea instituției, două proiecte de acte normative și două ordine ministeriale, care vizează traficul rutier, dispeceratele, Jandarmeria Română și combaterea violenței domestice.