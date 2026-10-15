Antena 3 CNN Politică Ce au discutat Nicușor Dan și Ilie Bolojan, miercuri seară, la Bruxelles. "A fost absolut relaxată"

Ce au discutat Nicușor Dan și Ilie Bolojan, miercuri seară, la Bruxelles. "A fost absolut relaxată"

Vasile Marcu
<1 minut de citit Publicat la 13:50 15 Oct 2026 Modificat la 13:56 15 Oct 2026
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Nicusor Dan Ilie Bolojan
Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni, într-o imagine din iunie 2025. Cei doi s-au întâlnit miercuri 14 octombrie, la Bruxelles. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a confirmat, joi, că a discutat la Bruxelles cu premierul demis, Ilie Bolojan, despre noul guvern format de Luca Niculescu. Dan se află în capitala belgiană pentru reuniunea Consiliului European din 15 - 16 octombrie.

La rândul său, Ilie Bolojan s-a dus la Bruxelles la Summitul Partidului Popular European, din care face parte și PNL.

Presa de la București a relatat că Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-au întâlnit în cursul nopții de miercuri. Joi, președintele a fost întrebat dacă "are încredere" în decizia politică a PNL de a vota noul guvern Luca Niculescu și dacă estimează că România va avea, de săptămâna viitoare, un guvern învestit de Parlament.

"A fost o întâlnire la 11 seara, absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate. Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică, e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul-ministru desemnat. Eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern", a răspuns președintele.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Luca Niculescu pregătește un guvern hibrid, format din 11 miniștri desemnați de PSD și alți specialiști selectați de premierul desemnat.

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Etichete: Nicușor Dan Ilie Bolojan Bruxelles Luca Niculescu guvern hibrid

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