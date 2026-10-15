Ce au discutat Nicușor Dan și Ilie Bolojan, miercuri seară, la Bruxelles. "A fost absolut relaxată"

Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni, într-o imagine din iunie 2025. Cei doi s-au întâlnit miercuri 14 octombrie, la Bruxelles. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a confirmat, joi, că a discutat la Bruxelles cu premierul demis, Ilie Bolojan, despre noul guvern format de Luca Niculescu. Dan se află în capitala belgiană pentru reuniunea Consiliului European din 15 - 16 octombrie.

La rândul său, Ilie Bolojan s-a dus la Bruxelles la Summitul Partidului Popular European, din care face parte și PNL.

Presa de la București a relatat că Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-au întâlnit în cursul nopții de miercuri. Joi, președintele a fost întrebat dacă "are încredere" în decizia politică a PNL de a vota noul guvern Luca Niculescu și dacă estimează că România va avea, de săptămâna viitoare, un guvern învestit de Parlament.

"A fost o întâlnire la 11 seara, absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate. Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică, e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul-ministru desemnat. Eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern", a răspuns președintele.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Luca Niculescu pregătește un guvern hibrid, format din 11 miniștri desemnați de PSD și alți specialiști selectați de premierul desemnat.