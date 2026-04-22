Ce avertisment i-au transmis liderii PNL lui Nicușor Dan. Ciprian Ciucu: „PNL nu va mai participa într-o coaliție cu PSD”

Nicușor Dan încearcă să medieze criza politică prin consultări la Cotroceni cu partidele din coaliția de guvernare. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, că la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, delegația PNL l-a avertizat pe șeful statului că dacă PSD votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, liberalii nu vor mai intra într-o nouă coaliție cu acest partid. Primarul Capitalei a adăugat că este responsabilitatea celor care să dărâme Executivul să formeze o majoritate și să își asume viitoarea guvernare.

„Majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este RESPONSABILĂ să formeze o majoritate care să-și asume viitoarea guvernare! Nu merge că "hai să dărâmăm Guvernul României, aruncăm țara în criză și mai vedem noi apoi ce facem"... Dacă nu ești nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc.

Vă reamintesc tuturor, PNL a votat de două ori consecutiv că nu va mai participa într-o colaliție cu PSD dacă acestă formațiune politică va vota vreo moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni. L-am reîntărit ieri. L-am prezentat și domnului Președinte astăzi. Succes la consultări!”, a scris Ciucu pe Facebook.

La finalul discuțiilor cu șeful statului, Ilie Bolojan a declarat că i-a transmis acestuia că nu demisionează și că PNL intenționează să formeze un guvern minoritar cu USR, UDMR și grupul minorităților.

Primii care au intrat la consultările cu președintele au fost social-democrații. La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a declarat că PSD este dispus să rămână la guvernare în actuala coaliție, dar cu un alt premier în locul lui Ilie Bolojan. De asemenea, social-democrații au decis să își retragă toți cei 7 miniștri din guvern. Bolojan le-a pregătit deja înlocuitorii.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Nicușor Dan încearcă să medieze criza politică prin consultări la Cotroceni, la care nu au fost invitate însă și partidele din Opoziție.