Ce l-a şocat pe Nicuşor Dan după ce a ajuns Preşedinte: "Deciziile nu se bazează pe date. Instituţiile nu vor să colaboreze între ele"

"Fiecare își vede de micuța lui politică sectorială și de aceea nu avem o viziune integrată şi nici apetență de inovare", a spus Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus că problema administraţiei publice a fost "un şoc" în momentul în care a ajuns Preşedinte. "Inclusiv la acest nivel național, administrația nu lucrează cu date. Instituţiil publice nu colaborează, iar România bălteşte într-o rutină din care nu ştie să iasă", a spus el miercuri, când a prezentat noua strategie de apărare a României.

"Vreau să insist pe câteva chestiuni interne: administratia publică, care are niște probleme. Asta a fost unul dintre șocuri sau, în orice caz, surprinderile mele, că inclusiv la acest nivel național, administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu se bazează pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituțiile publice, fiecare își vede de micuța lui politică sectorială și de aceea nu avem o viziune integrată şi nici apetență de inovare, ci o acțiune defensivă care face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă", a spus Nicuşor Dan.

Conferința de presă vine cu patru ore înainte ca Nicușor Dan să se întâlnească la Palatul Cotroceni cu liderii din coaliția de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților pentru a discuta despre proiectul de lege privind pensiile magistraților.

Luna trecută, Președintele a anunțat că vor exista "două schimbări majore" în strategia națională de apărare a țării: războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă și corupția. Nicușor Dan a spus atunci că este nevoie de "atacarea frontală a fenomenului corupției", iar SRI va trebui să se "preocupe" de acest fenomen.

Șeful statului a anunțat că acest document foarte important pentru România va fi adoptat până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea sa ca președinte al României.