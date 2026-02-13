Ciprian Ciucu: „Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan. Fără el, acum era adio alianţă de guvernare”

Ciucu spune că prim-ministrul a salvat partidul "de la un dezastru cu o cifră" la alegerile din noiembrie 2024 / sursă foto: Hepta

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a transmis, vineri, că liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan, susţinând că prim-ministrul a salvat partidul "de la un dezastru cu o cifră" la alegerile din noiembrie 2024.

În opinia sa, dacă ar fi fost aplicate încă de anul trecut toate măsurile convenite în coaliţie, „inclusiv tăierea privilegiilor”, acum ţara ar fi fost într-o situaţie mult mai bună.

„Este cu totul nedrept! Ilie Bolojan este tocat zi de zi în media. În toată media. Dar nimeni nu mai spune că dacă toate măsurile agreate ar fi fost luate anul trecut, inclusiv tăierea privilegiilor, acum ţara ar fi fost mult mai bine! Nimeni!

Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populaţia după care au blocat reformele necesare după care a început subminarea credibilităţii singurului om asumat şi suficient de curajos încât să facă ce trebuie după dezastrul bugetar lăsat tot de ei”, a scris Ciprian Ciucu, vineri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Ilie Bolojan şi-a pus „credibilitatea în joc" şi că nu a răspuns "infamiilor".

În acest timp, "repetenţii dau lecţii", iar cei "obscen de bogaţi" din afaceri cu statul şi în privilegii "îl caută la ceasul de la mână" pe prim-ministru.

„Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan. În noiembrie 2024 a salvat partidul de la un dezastru cu o cifră! Şi-a pus credibilitatea în joc şi a dat apoi românilor o speranţă! Unii uită sau se fac că uită! Fără Bolojan, acum era adio alianţă de guvernare! Pentru că da, deja este un tipar, venim mereu după populiştii de stânga să reparăm dezastrul lăsat de ei. Şi în tot acest timp, Ilie Bolojan a tăcut. Nu le-a răspuns infamiilor", scrie primarul Capitalei.

El a mai adăugat că în urmă cu jumătate de an „nu se înghesuia nimeni" să preia funcţia de prim-ministru.

„Nu ştiau cum să se facă că plouă şi căutau tehnocraţi pe care să-i bage la înaintare. Şi nici pe aceia nu-i găseau! Marii bărbaţi politici! Marii asumaţi de astăzi! Marii critici! Au semnat cu bună ştiinţă un protocol de guvernare, cât de cât reformist, dar cu gândul de a boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populaţie vor fi fost luate. Şi apoi au amânat şi au compromis orice reformă care ar fi luat din privilegiile lor.

Avem o ţară devalizată, avem oraşe devalizate, avem companii de stat, naţionale şi municipale devalizate! De către cei cu privilegii", apreciază liderul liberal.

Politica şi comunicarea publică sunt astăzi "doar despre narative", promovate de cei care au mai mulţi bani. "Un spectacol grotesc, dezgustător", consideră Ciucu.

„Este perfid 'narativul' împins de ei cum că Bolojan este împotriva poporului, împotriva oamenilor! De fapt ei sunt! Bolojan şi-a asumat măsurile necesare pentru ca ţara noastră să rămână pe linia de plutire! Cu promisiunea sub semnătura de pe protocol că vor urma şi sistemele publice, şi administraţia, şi companiile municipale şi specialii.

Ţara specialilor! Politica, comunicarea publică este astăzi doar despre 'narative'. Şi despre bani: cine are mai mulţi bani să 'împingă narative'! Oamenii uită, despre politică memoria oamenilor este scurtă! Şi contează doar narativul", a încheiat Ciprian Ciucu.