Ciprian Ciucu spune că Ilie Bolojan nu are mandat să negocieze cu AUR: "Nu ne ținem ca mâța de perdea de guvernare"

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL, a respins marți la Antena 3 CNN ideea unor negocieri cu AUR pentru sprijin politic, catalogând aceste informații drept “o punere în scenă”. El a subliniat că Ilie Bolojan și conducerea PNL nu au niciun mandat pentru astfel de discuții.

“Nu, nu negociem cu AUR pentru sprijin. Noi mergem mai departe. Așteptăm să vedem ce va face PSD. Până în acest moment am avut doar declarații, am avut și un vot în PSD, dar miniștrii sunt încă în Guvern.

Noi nu negociem cu AUR. Acest narativ care este împins cu ajutorul doamnei Pauliuc pentru că probabil special a pus problema în acest fel ca să aibă presa ce să învârtă, este doar o punere în scenă. Pot să vă asigur că nu am avut discuții cu AUR și președintele partidului nu a avut mandat să negocieze cu AUR. A primit mandat să discute cu partidele din coaliție. Nu vom purta negocieri cu AUR în ceea ce privește formarea unei coaliții guvernamentale”.

"PNL nu vrea neapărat să rămână la guvernare"

Ciprian Ciucu a mai spus că PNL nu forțează rămânerea la guvernare și a subliniat că cine a dărâmat sau va dărâma guvernul să își asume formarea unei majorități:

“Nu vream neapărat să rămânem în guvernare. Cine va dărâma guvernarea să își asume să facă alta fără noi.

Avem o guvernare funcțională în care premierul ne cerea să nu mai atacăm PSD. Au fost respectați, au fost parte a deciziei, au avut un protocol de guvernare. Dacă PSD va dărâma guvernarea printr-o moțiune de cenzură inițiată de ei sau de AUR va trebui să își asume. Noi nu ne ținem ca mâța de perdea de guvernare.

Dacă PSD va dărâma Guvernul noi nu mai putem să guvernăm cu PSD. Le-am dat acest avertisment”.

Ciprian Ciucu a respins varianta ca PNL să formeze un guvern cu AUR și a spus că PSD e responsabil de actuala criză: “PNL a avut un comportament cât se poate de corect în integralitatea lui, împreună cu premierul”. Ciprian Ciucu a acuzat PSD că a acționat pentru a face PNL “un partid breloc”.

Ciprian Ciucu: Sper ca Nicușor Dan să îl mai susțină pe Bolojan

Ciprian Ciucu a spus că nu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a luat partea PSD, dar a precizat: “din moment ce am fost parteneri și i-am susținut mandatul, din moment ce l-am susținut în turul doi mi-am exprimat niște doleanțe față de un partener cu care ne-am însoțit atâta timp. Nimic mai mult. Nu l-am certat pe președinte, nu l-am atacat. Am crezut eu personal că s-a consultat mai mult cu PSD decât cu noi. Nu înseamnă că este un atac sau ceartă la adresa președintelui”.

Întrebat dacă Nicușor Dan îl mai susține pe Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu a spus: “Sper să o facă. Îmi doresc acest lucru. În campania electorală și-a manifestat încrederea față de Ilie Bolojan”.

Ciprian Ciucu a reiterat faptul că PNL a votat că nu va mai avea o coaliție cu PSD dacă social-democrații vor pica guvernul.

PSD a votat pentru refuzarea unui guvern cu PNL cu Ilie Bolojan prim-ministru dar nu respinge intrarea într-un nou guvern cu PNL. De altfel, liderii PSD au transmis, în ultimele zile, că PNL are destui lideri care pot prelua această funcție. Însă, la cald, după votul de luni, PSD este izolat, pentru moment. PNL nu mai acceptă un guvern cu PSD, USR nu mai acceptă un guvern cu PSD.

Potrivit surselor politice, miercuri, după consultările de la Cotroceni cu Președintele Nicușor Dan, conducerea PSD se va reuni într-o ședință pentru a formaliza ieșirea de la guvernare, prin retragerea miniștrilor din Executiv.