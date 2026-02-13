De ce nu se desecretizează raportul despre anularea alegerilor. Bolojan: „Dacă prin date expui ofițeri de informații, nu e corect”

Premierul României, Ilie Bolojan - Sursa foto: Guvernul României

Ilie Bolojan a declarat vineri, la Europa FM, că desecretizarea integrală a raportului care a stat la baza anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 trebuie analizată cu multă prudență, deoarece poate expune informații sensibile. Întrebat de un ascultător de ce documentul nu a fost făcut public în totalitate, Bolojan a spus că Curtea Constituțională a României a luat decizia pe baza datelor primite și că, atunci când se face o desecretizare, trebuie analizat foarte atent ce anume este făcut public. El a subliniat că, dacă există date care ar putea expune ofițeri de securitate sau surse operative, acestea nu trebuie făcute publice.

„Atunci când se iau anumite decizii, se iau pe baza datelor care au fost comunicate, și CCR, având datele care au fost publicate, a luat decizia respectivă (n.r. de anulare a alegerilor). Pe baza datelor oficiale, CCR a luat decizia. Aceste date oficiale au fost publicate. Toate materialele care au un statut de secrete de serviciu pot fi, la un moment dat, pe o formulă de desecretizare. Dar atunci când faci desecretizare trebuie să te gândești la anumite efecte, la ce expui, și în condițiile în care, spre exmplu, avem date, în anumite documente, care ar expune niște ofițeri de informații ai României legat de un fapt sau altul, nu cred că este corect să fie expuse. Nu mă refer la acest caz, mă refer în general.”, a precizat premierul Bolojan.

Declarația vine în contextul controversei legate de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a decis anularea scrutinului, invocând informații prezentate în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care arătau existența unor interferențe externe și nereguli ce ar fi afectat corectitudinea procesului electoral.

Motivarea Curții a arătat că decizia s-a bazat pe documente și date analizate în CSAT, considerate relevante pentru securitatea națională.

Raportul CSAT pe 2024 a fost ulterior analizat în comisiile parlamentare de apărare, unde s-a vorbit despre imixtiuni ale unor actori statali și non-statali în procesul electoral. O parte a documentelor a fost desecretizată, însă nu integral.

Dezbaterea publică s-a amplificat după ce președintele Nicușor Dan a declarat că va desecretiza inclusiv ședința CSAT care a precedat anularea alegerilor, susținând că transparența este necesară pentru restabilirea încrederii publice.

În acest context, Ilie Bolojan a transmis că există o diferență între dorința de transparență și obligația de a proteja informațiile sensibile care țin de securitatea statului. Potrivit acestuia, o eventuală desecretizare trebuie făcută astfel încât să nu afecteze persoane sau mecanisme instituționale implicate în activitatea de informații.