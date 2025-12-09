Diana Buzoianu acuză PSD că îi cere demisia când trebuie negociată reforma Romsilva: „Nu voi fi șantajată cu funcția”

Sorin Grindeanu a avut astăzi o întâlnire cu Ilie Bolojan în care i-a cerut să o demită pe Diana Buzoianu.Foto: Agerpres

Diana Buzoianu acuză PSD că îi cere demisia chiar în săptămânile în care trebuie agreată în Coaliția de guvernare reforma Romsilva. Ministra Mediului susține că social-democrații nu vor să-i demită pe directorii din regie, „adică să nu schimbăm nimic”. Diana Buzoianu a mai precizat că nu poate fi șantajată de PSD cu funcția. Sorin Grindeanu i-a cerut astăzi premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra Mediului, în caz contrar PSD va vota pentru moțiunea simplă depusă împotriva acesteia în Parlament, conform surselor Antena 3 CNN.

Diana Buzoianu susține că PSD îi cere demisia pentru a împiedica reforma Romsilva, care ar trebui negociată în aceste zile în Coaliție.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva.

Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș șefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale.

Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția.

Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile.”, a scris ministra Mediului pe Facebook.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a avut astăzi o întâlnire cu Ilie Bolojan în care i-a cerut să o demită pe Diana Buzoianu. În caz contrar, a amenințat șeful PSD, social-democrații vor vota pentru moțiunea simplă depusă împotriva ministrei în Parlament. Prim-ministrul i-a atras atenția că acest gest ar putea duce la o criză politică care ar putea culmina cu alegeri anticipate, moment în care Sorin Grindeanu a spus că PSD este „pregătit pentru orice scenariu”. Nu a existat o concluzie după această discuție.

Demiterea Dianei Buzoianu a fost intens dezbătută și în ședința conducerii PSD. Social-democrații spun că îi reproșează ministrei modul în care a gestionat criza apei din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni nu au apă de 12 zile.