Dispută România-Rusia pe originea minelor marine în derivă în Marea Neagră. Replica MApN pentru Moscova

Minele sunt unele dintre cele mai „viclene” și de lungă durată moșteniri ale războiului.Foto: MApN via Facebook

Ministerul Apărării a contrazis Ambasada Rusiei de la București în privința minelor marine care plutesc în derivă în Marea Neagră. După ce ambasada a transmis că originea acestora este „exclusiv ucraineană” și nu au „nicio legătură cu Rusia”, MApN a subliniat că singura responsabilă pentru situația din acvatoriul Mării Negre este Moscova, iar orice alte declarații ale oficialilor ruși sunt „manifestări ale intenţiei Federaţiei Ruse de a distorsiona realitatea”.

Contrele au început după o postare pe Facebook a Ambasadei Rusiei la București, menită să demonteze declarațiile făcute de ministrul Apărării. Radu Miruță spusese anterior că România a căpătat „experiență suplimentară” pe zona de deminare „având în vedere ultimii ani cu minele din Marea Neagră din partea Federației Ruse.”

„Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană şi nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiştii Ministerului Apărării.

Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forţele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk şi Iujnîi”, se arată în mesajul Ambasadei.

Oficialii ruși de la București susțin că „din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre şi în strâmtoarea Bosfor”.

În replică, Ministerul Apărării a subliniat, tot într-o postare pe Facebook, că oficialii rușii „distorsionează” realitatea, iar minele aflate în derivă în Marea Neagră „au la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina”.

„În legătură cu precizările de presă ale Ambasadei Federației Ruse la București din 26 martie, legate de minele din Marea Neagră, Ministerul Apărării Naționale face următoarele clarificări:

Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București.

Încercările repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele evidente ale amenințărilor de la Marea Neagră sunt doar manifestări ale intenției Federației Ruse de a distorsiona realitatea”, se arată în postarea MApN.