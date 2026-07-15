Dragoș Pîslaru cere controale după ce familia Pașca a fost amendată de ITM Bihor cu un milion de lei: „Voi clarifica această situație”

Ministrul a anunțat că a cerut „imediat clarificări privind derularea controlului”. Foto: Guvernul României

Dragoș Pîslaru a anunțat că a cerut „clarificări” după ce Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a amendat familia Pașca cu un milion de lei. Mai mult, ministrul a anunțat că Inspecția Muncii a dispus „de urgență” un control de specialitate la Bihor. Ministrul interimar al Muncii a declarat că a aflat despre această amendă de pe Facebook și a arătat că verificarea „ridică semne de întrebare”, după ce inspectorii au dat amendă pentru 36 de angajați fără forme legale, deși la fața locului au găsit doar 14.

Dragoș Pîslaru a scris, pe Facebook, că, la data de 30 iunie, DIICOT a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor să efectueze controale la locuințele familiei Pașca. În urma acestor controale, inspectorii au aplicat „cea mai mare amendă pentru muncă nelegală acordată unei asociații: un milion de lei”. Totuși, a spus ministrul, există semne de întrebare.

„În cadrul intervenției, inspectorii au sancționat munca fără formă legală pentru 36 persoane, deși la fața locului au fost descoperite doar 14 persoane.

Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenți, încheindu-se procesul verbal fără finalizarea acestui proces de identificare.

Amenda per persoană este 40.000 lei, înmulțit cu 36 persoane = 1.440.000. Legea prevede că amenda nu poate depăși valoarea de 1.000.000, așa că valoarea finală consemnată este 1.000.000”, a scris Pîslaru pe Facebook.

A doua chestiune care i-a ridicat semne de întrebarea ministrului a fost faptul că nu a fost informat de autorități de această amendă, ci a aflat de pe Facebook.

„Am aflat despre această amendă nu din partea autorităților, așa cum era potrivit într-un astfel de context excepțional, ci de pe Facebook. Deciziile birocratice luate au făcut ca informarea privind acțiunea de control din 30 iunie să ajungă de la Bihor pe biroul Inspectorului general de stat adjunct din București de-abia pe 6 iulie. Abia pe data de 8 iulie situația a fost transmisă oficial către Ministerul Muncii”, a spus Pîslaru,

Astfel, ministrul a anunțat că a cerut „imediat clarificări privind derularea controlului, cuantumul amenzii, precum și o explicația pentru comunicarea interinstituțională întârziată”.

„Pentru aceste considerente, Inspecția Muncii a dispus de urgență un control de specialitate la Bihor, atât din partea Direcției Control Relații de Muncă, cât și al Serviciului Corpul de Control al Calității Inspecției. Pe măsură ce vom obține răspunsurile, voi clarifica public această situație pentru a nu plana vreo suspiciune cu privire la acest control”, a mai scris ministrul interimar al Muncii.

După ancheta DIICOT de la azilele ilegale deținute de Viorel Pașca, Dragoș Pîslaru a demis-o pe a demis-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Alexandra Zară, și a solicitat sancționarea conducerii unor instituții din județul Bihor, în urma modului în care acestea au gestionat intervenția DIICOT din 30 iunie.

Pe lângă aceste măsuri, Ministerul Muncii a anunțat că va elabora un protocol interinstituțional și proceduri de lucru privind modul de intervenție în cazurile care implică persoane vulnerabile vizate de acțiuni operative.