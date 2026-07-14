Viorel Pașca cere statului să-i aducă înapoi în azilele din Bihor pe cei 409 oameni relocați: „Sunt ţinuţi împotriva voinţei lor”

Viorel Pașca, proprietarul azilelor de la Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost reținut pe 1 iulie. Foto: Agerpres

La o zi după ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, a cerut autorităților statului să-i aducă înapoi pe cei 409 oameni relocați din casele de la Dumbrava, Tinca și Incești. Într-o postare pe Facebook, Pașca a declarat că o parte din oamenii care au fost mutați „sunt ţinuţi împotriva voinţei lor în anumite locuri”. De asemenea, acesta a mai spus că este „dispus” să se întâlnească cu autoritățile ca să găsească soluții ca să funcționeze legal.

„Având în vedere cele întâmplate în aceste zile cu bolnavii de la Dumbrava, inclusiv că o parte dintre ei sunt ţinuţi împotriva voinţei lor în anumite locuri deşi au domiciliul în Dumbrava, sau Tinca, vă rog să luaţi măsurile ce se impun pentru ca aceştia să poată reveni acolo unde locuiesc de fapt şi de drept şi unde doresc să locuiască”, a scris Viorel Pașca, pe Facebook, într-un mesaj adresat ministrului Sănătăţii, ministrului Muncii şi protecţiei sociale şi directorilor AJPIS, ANPIS, DSP, DGASPC, CJ.

În aceeași postare, Pașca a scris că este „dispus” să se întâlnească cu autoritățile ca să găsească soluții să funcționeze legal.

„Mai precis, să beneficiem de autorizaţie de funcţionare pentru câteva case din Dumbrava şi Inceşti.

Având în vedere situaţia disperată a acestor oameni şi a multor altora ca ei, precum şi datoria şi interesul dumneavoastră pentru a aduce un plus de mai bine în viaţa lor, aştept să mă informaţi despre data şi locul în care ne putem întâlni pentru a discuta modul în care vom soluţiona această problemă.

Dacă doriţi, puteţi veni la Dumbrava pentru a vedea şi discuta la faţa locului despre condiţiile şi măsurile ce se impun în acest sens”, a mai scris Pașca.

Anterior, patronul azilelor din Bihor a declarat că nu vrea să obțină autorizație de funcționare pentru servicii sociale deoarece procedura ar fi fost „foarte anevoioasă”, ar fi implicat „o mulțime de restricții” și ar fi o „risipă de bani de la donatori”.

Curtea de Apel București (CAB) a respins, luni, ca „nefondată”, contestația DIICOT privind arestarea preventivă a proprietarului „azilelor groazei” din Bihor, Viorel Pașca. Mai mult, CAB a decis și ridicarea controlului judiciar. Deciziile sunt definitive.

După aflarea deciziei, Viorel Pașca a spus că „este un lucru dureros să ajungi să te bucuri că ești considerat nevinovat”.

Viorel Pașca, proprietarul azilelor de la Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost reținut pe 1 iulie, după ce a fost audiat timp de mai multe ore la sediul central al DIICOT într-un dosar privind exploatarea unor persoane vulnerabile. Au fost reținuți, de asemenea, și soția lui, cei trei fii ai cuplului, și o angajată.

Tribunalul București a respins, inițial, cererea de arestare preventivă a lui Viorel Pașca, pe motiv că, „deși locațiile administrate nu funcționau cu respectarea cadrului legal, persoanele cazate beneficiau de spații amenajate pentru locuire”, iar alternativa azilelor ar fi fost „revenirea în stradă a bolnavilor”.