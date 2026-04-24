Fritz: Dacă PSD vede că a făcut un pas iresponsabil și vrea să se întoarcă, putem să reașezăm lucrurile, dar cu Bolojan premier

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, la Radio România Actualități, că dacă PSD vede că a făcut un pas iresponsabil și vrea să se întoarcă, se pot reașeza lucrurile, dar cu Bolojan premier.

Cât timp nu se votează o moțiune, strict formal, la USR ușile sunt deschise. Dacă PSD vede că au făcut un pas iresponsabil și vor să se întoarcă în acest guvern, nu pot spune că îi primim cu brațele deschise, dar putea să reașezăm lucrurile, dar cu Ilie Bolojan premier, a declarat Fritz.

Liderul USR a vorbit despre consultările de la Cotroceni, el a spus că Nicușor Dan are un rol în care nu poate fi parte în conflict.

"Nicușor Dan e ultimul care poate arde punți.

Președintele mereu trebuie să aibă un dialog, are această povară pe umerii lui să nominalizeze un nou premier dacă va cădea guvernul.

Nicușor Dan e îngrijorat, pentru el e extrem de importantă linia roșie contra extremiștilor.", a spus liderul USR.

Dominic Fritz a declarat că e posibil să vedem "două sau trei motiuni", "dacă pică prima s-ar putea să treacă a doua".

"De aceea jocul de putere cine depune primul, cine voteaza a cui, mă îndoiesc că AUR vrea să facă un astfel de cadou PSD și cred că PSD, pentru că nu are o majoritate pentru o moțiune, acum încearcă să tragă de timp.

PSD și AUR ar mai avea nevoie de câteva voturi, probabil vor începe să racoleze mici grupări, am spus că e legitim ca și noi să discutăm cu acești parlamentari. E legitim să vorbim cu fiecare parlamentar indiferent de culoarea politică.

Dacă va trece o moțiune nu va fi doar jocul PSD, ci al turor care ar vota o astfel de moțiune, iar responsabilitatea pentru pierderea banilor din PNRR, SAFE ar fi la toți acești parlamentari", a adăugat liderul USR.