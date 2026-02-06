George Simion a mulțumit public SUA că au scos România din Visa Waiver. Ce spunea într-un interviu în mai 2025

George Simion a mulțumit public SUA că au scos România din Visa Waiver. Foto: Agerpres

Acuzațiile făcute de Dragoș Sprînceană la adresa lui George Simion, vineri, sunt susținute tocmai de liderul AUR, care, în mai 2025, i-a mulțumit lui Donald Trump pentru că a scos România din programul Visa Waiver.

Simion, pe atunci candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a făcut această declarație într-un interviu acordat unui influencer MAGA. Ulterior, a reluat mesajul pe blogul său, unde a scris: ”România nu este în momentul de față un stat democratic, demn de Visa Waiver”.

„Da, mulțumesc Statelor Unite pentru că au transmis un mesaj clar: România nu este în momentul de față un stat democratic, demn de Visa Waiver, ca urmare a 35 de ani de corupție și a anulării alegerilor care au dus România la statutul de singura țară membră UE clasificată ca ”regim hibrid”, la un pas de ”junk”.”, a scris George Simion pe blogul său.

„Mesajul de la Washington a fost foarte puternic. Mulțumim Homeland Security și Departamentului de Stat pentru că au transmis României un avertisment, un avertisment corect, că nu mai este o democrație și că nu mai poate fi parte din Programul Visa Waiver”, a declarat George Simion într-un interviu acordat unui influencer MAGA, Jack Posobiec.

În 3 mai 2025, Departamentul de Securitate Națională al Statelor Unite a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waiver.

George Simion a făcut mai multe vizite în SUA înainte de scoaterea României din programul Visa Waiver. El s-a întâlnit cu membri MAGA, mișcarea care îl susține pe președintele Donald Trump. De altfel, în noaptea numărării voturilor de la primele alegeri, Simion nu a sărbătorit cu alegătorii, dar a dat „victory party” cu susținători MAGA din SUA.

Acum, ies detalii șocante despre cum George Simion a făcut lobby în SUA, pe banii partidului, veniți de la români, pentru ca țara noastră să fie scoasă din acest program extrem de important.

Afaceristul Dragoș Sprînceană, românul apropiat de președintele Donald Trump, a descris, în direct, la Antena 3 CNN, cum a decurs întâlnirea cu George Simion în care preşedintele AUR i-a dezvăluit mecanismul pe care l-a folosit pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. "Ne-a spus clar, negru pe alb: Coaliţia merită asta, merită aia... Că a vorbit cu persoana X, cu persoana Y, că a reuşit să convingă Departamentul de Stat american şi alte persoane, arătând exact ce a făcut România şi cum s-a calificat România pentru programul de Visa Waiver, să ia o acţiune. Adică acţiunea a fost indirectă, să fie România scoasă din Visa Waiver", a afirmat Dragoș Sprînceană, adăugând: "Trey Trainor a spus: Dacă eram în SUA şi dacă George Simion era american, îl arestam pe loc".