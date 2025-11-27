Gestul controversat făcut de ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, în timpul intonării imnului național

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, a băut din paharul cu cafea, în timp ce era intonat imnul României, ieri, în Parlament. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a fost filmat în timp ce bea cafea, deşi, se intona imnul României la Palatul Parlamentului, unde ieri, Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare. Gestul ministrului Moşteanu, care a tratat momentul fără respect şi demnitate, a fost criticat de directorul Antena 3 CNN şi realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", Mihai Gâdea. "Doar dacă ar fi fost aceste imagini şi domnul Moşteanu trebuia să-şi dea demisia până la această oră", a spus Mihai Gâdea.

În momentul în care este intonat imnul naţional, fiecare persoană are datoria de a sta în picioare, în poziție solemnă. Totodată, nu vorbește și nu gesticulează pe toată. Un asemenea comportament ar fi trebuit să aibă şi ministrul Apărării, care în cursul zilei de ieri, a decis să bea din paharul cu cafea la scurt timp după ce s-a început intonarea imnului României.

"Poate aţi avut impresia că nu aţi văzut bine. (...). Se intonează imnul naţional al statului: Preşedintele, prim-ministrul, întregul Guvern, Parlamentul sunt în picioare şi aceasta nu este o formalitate. Imnul face parte din ceea ce este mai important, mai sfânt, mai emblematic pentru o naţiune, motiv pentru care, motiv pentru care vreau să redifuzez aceste imagini", a spus Mihai Gâdea în cadrul ediţiei de azi a emisiunii "Sinteza Zilei".

Ulterior, directorul Antena 3 CNN a mai făcut următoarele afirmaţii: "Doar dacă ar fi fost aceste imagini şi domnul Moşteanu trebuia să-şi dea demisia până la această oră. Din păcate, lucrurile care apar despre domnia sa sunt extrem de complicate. Problema este că domnia sa a minţit în mod repetat şi a trecut în documente oficiale că a absolvit o facultate pe care nu a terminat-o niciodată (...), pentru că, ce să vezi: acea universitate nu fusese înfiinţată la momentul respectiv, ci cu 20 de ani mai târziu".

Notele lui Ionuţ Moşteanu la o Universitate aproape "fantomă"

Potrivit documentelor făcute publice, în exclusivitate, în cadrul ediţiei din această seară a emisiunii "Sinteza Zilei", Ionuţ Moşteanu a urmat cursurile Facultăţii de Management Agroturistic din cadrul Universităţii Bioterra între anii 1995 - 1999.

În adeverinţa eliberată de oficialii de la Biotera sunt menţionate mediile obţinute de actualul ministru al Apărării Naţionale, respectiv:

anul I (1995/1996) – media generală: 7,21;

anul II (1996/1997) – media generală: 7,72;

anul III (1997/1998) – media generală: 7,76;

anul IV (1997/1998) – media generală: 8,10;

anul V (1998/1999) – media generală: 7,10.

Media generală de promovare a celor cinci ani de studiu este de 7,57.

Ionuţ Moşteanu a absolvit Facultatea Biotera la 25 de ani, iar după 16 ani, pe când avea vârsta de 41 de ani, el îşi ia licenţa. Se întâmpla în septembrie 2015, însă, el a ales să îşi ridice diploma de inginer abia în 2018.

"Domnul Moşteanu a spus că a avut nevoie de licenţă pentru a deveni important la Ministerul Transporturilor: să fie numit într-un consiliu de administraţie. Asta se întâmpla în 2016. Numai că întrebarea este: dacă avea nevoie de diplomă, de ce şi-a ridicat-o abia în 2018? (...)", a mai spus Mihai Gâdea.