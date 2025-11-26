Președintele Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare

Ce prevede Strategia Națională de ApărarePublicat acum 1 ora si 49 minute
În Strategia Națională de Apărare pentru 2025-2030 sunt detaliate obiectivele președinției în domeniul apărării, dar și principalele direcții de acțiune care vor fi urmărite de-a lungul următorilor cinci ani. Documentul poate fi consultat AICI.
Pe plan extern, amenințarea Rusiei – manifestată prin războiul împotriva Ucrainei, atacurile hibrid și spionajul – este văzută ca unul dintre principalele riscuri cu care se confruntă țara noastră.
„Regulile pe scena globală s-au schimbat, iar mediul de securitate este atât de volatil încât România trebuie să fie pregătită în orice moment să valorifice oportunități și să evite riscuri. În acest sens, promovarea intereselor naționale ale României prin acțiuni de politică externă trebuie să aibă la bază asocierea conceptelor de securitate-prosperitate-libertate-unitate și să aplice principiul independenței solidare cu partenerii și aliații noștri din UE și din NATO”, se arată în textul transmis de Administrația Prezidențială.
Pe plan intern, Administrația Prezidențială evidențiază corupția și disfuncționalitățile statului ca principale vulnerabilități.
„Corupția vulnerabilizează în mod profund statul de drept și afectează eficacitatea instituțiilor și bunăstarea cetățeanului, sporind inclusiv evaziunea fiscală și criminalitatea economică, cu efecte directe asupra economiei naționale, competiției loiale și libertății economice”, scrie în Strategie.
Obiective și direcții de acțiune
Președinția României a propus mai multe capitole de obiective pentru noua Strategie Națională de Apărare:
- Apărarea, ordinea publică și securitatea națională
- Mediul cetățenesc și coeziunea socială
- Administrația
- Lupta împotriva corupției
- Economia
- Politica externă
În ce privește lupta anti-corupție, strategia evidențiază abordarea președintelui Nicușor Dan, conform căreia ar trebui să existe o coordonare concretă între diverse organizații statale, inclusiv serviciile de informații. Tot pe tema corupției, Administrația Prezidențială identifică următoarele direcții de acțiune:
- abordare integrată a fenomenului, prin eforturile conjugate ale tuturor instituțiilor responsabile și prin utilizarea eficientă a datelor disponibile;
- implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor care documentează posibile fapte de corupție, fără interferența acestora în cercetarea penală și în procesul de justiție;
- corectarea mecanismelor legislative și administrative care întârzie realizarea actului de justiție în ceea ce privește corupția, cu respectarea separației puterilor în stat și a normelor constituționale;
Președintele Nicușor Dan prezintă Parlamentului Strategia Națională de ApărarePublicat acum 2 ore si 8 minute
Președintele Nicușor Dan merge, miercuri, în Parlament, alături de membrii Guvernului, pentru a prezenta Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, relatează Agerpres.
Birourile permanente reunite ale Parlamentului au luat act, luni, de Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. Documentul, care a fost analizat tot luni de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), a fost trimis Comisiilor comune de apărare pentru raport comun și întocmirea proiectului de hotărâre, urmând să fie supus aprobării Parlamentului în ședința comună de miercuri, ora 14:00.
Procesul de elaborare a strategiei a avut un puternic caracter interinstituțional, la acesta contribuind toate instituțiile cu atribuții în domeniul securității și apărării, precum și reprezentanți/formatori de opinie ai societății civile, ai think-tank-urilor și ai mediului academic, a precizat Administrația Prezidențială într-un document transmis Birourilor reunite ale Parlamentului.
Proiectul consolidat al strategiei a fost pus în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs și această etapă. După cele zece zile în care a fost în dezbatere publică, Strategia a fost completată și aprobată de CSAT la data de 25 noiembrie.
Totodată, se mai arată în document, strategia exprimă viziunea unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții moderne, transparente și integre, orientate exclusiv către slujirea binelui public.
„Documentul nu este, prin urmare, despre statul român, ci despre obligațiile fundamentale ale instituțiilor publice față de cetățenii români. Mediul de securitate este diferit, fiind marcat de contestarea ordinii internaționale bazate pe reguli de către unele state guvernate autoritar, coroborat cu diminuarea capacității organismelor internaționale de a-și îndeplini vocația fondatoare.
În egală măsură, statele se confruntă cu manipularea informațională, schimbarea raporturilor economice ca urmare a protecționismului, lupta pentru resurse, sabotajul și perturbarea infrastructurii critice, precum și cu creșterea amenințărilor transnaționale și transfrontaliere.
În acest context, asigurarea securității cetățeanului și a întregii societăți reclamă o abordare transparentă și colaborativă, cu instituții funcționând într-o logică de cooperare onestă și responsabilă, deschise controlului cetățenesc și oferind, astfel, garanții reale că România devine un stat rezistent la șocuri interne sau externe, capabil să răspundă în mod adecvat noilor amenințări și riscuri de securitate”, subliniază președintele Nicușor Dan în document.
Conceptul-cheie al strategiei este independența solidară, ca exigență strategică și imperativ de acțiune, pe componentele de securitate și diplomație, se adaugă în document. Astfel, în lumina acestui concept, pe fondul celui mai dificil context internațional de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial, România alege să răspundă provocărilor actuale de securitate, urmărindu-și interesele naționale în deplină solidaritate cu partenerii și aliații săi.
„Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 semnalează o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României. După consolidarea rolului de membru al NATO și al UE și după accederea proximă la OCDE, România trebuie să își propună extinderea influenței în regiunea de interes imediat și proiectarea mai fermă a intereselor românești pe plan internațional.
Strategia constituie cadrul fundamental pentru adaptarea și/sau revizuirea strategiilor sectoriale existente sau pentru refacerea acestora, acolo unde este cazul, precum și pentru elaborarea strategiilor sectoriale viitoare”, transmite președintele în documentul structurat pe șase mari capitole.