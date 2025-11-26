Președintele Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare

Publicat acum 1 ora si 49 minute

În Strategia Națională de Apărare pentru 2025-2030 sunt detaliate obiectivele președinției în domeniul apărării, dar și principalele direcții de acțiune care vor fi urmărite de-a lungul următorilor cinci ani. Documentul poate fi consultat AICI.

Pe plan extern, amenințarea Rusiei – manifestată prin războiul împotriva Ucrainei, atacurile hibrid și spionajul – este văzută ca unul dintre principalele riscuri cu care se confruntă țara noastră.

„Regulile pe scena globală s-au schimbat, iar mediul de securitate este atât de volatil încât România trebuie să fie pregătită în orice moment să valorifice oportunități și să evite riscuri. În acest sens, promovarea intereselor naționale ale României prin acțiuni de politică externă trebuie să aibă la bază asocierea conceptelor de securitate-prosperitate-libertate-unitate și să aplice principiul independenței solidare cu partenerii și aliații noștri din UE și din NATO”, se arată în textul transmis de Administrația Prezidențială.

Pe plan intern, Administrația Prezidențială evidențiază corupția și disfuncționalitățile statului ca principale vulnerabilități.

„Corupția vulnerabilizează în mod profund statul de drept și afectează eficacitatea instituțiilor și bunăstarea cetățeanului, sporind inclusiv evaziunea fiscală și criminalitatea economică, cu efecte directe asupra economiei naționale, competiției loiale și libertății economice”, scrie în Strategie.

Obiective și direcții de acțiune

Președinția României a propus mai multe capitole de obiective pentru noua Strategie Națională de Apărare:

Apărarea, ordinea publică și securitatea națională

Mediul cetățenesc și coeziunea socială

Administrația

Lupta împotriva corupției

Economia

Politica externă

În ce privește lupta anti-corupție, strategia evidențiază abordarea președintelui Nicușor Dan, conform căreia ar trebui să existe o coordonare concretă între diverse organizații statale, inclusiv serviciile de informații. Tot pe tema corupției, Administrația Prezidențială identifică următoarele direcții de acțiune: