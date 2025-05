Gigi Becali, despre cum i-a cerut iertare lui Nicușor Dan: "M-am înșelat în privința lui. Simion e istorie, AUR nu va mai avea 20%"

Deputatul George Becali soseste la Palatul Parlamentului, unde Nicusor Dan a depus jurământul Foto: Agerpres

Gigi Becali a povestit luni seară, la B1 TV, că i-a cerut iertare lui Nicușor Dan pentru vorbele grele spuse despre el în campania electorală și a recunoscut că s-a înșelat în privința lui. Cât despre fostul său protejat, George Simion, Becali spune că este deja "istorie" și că partidul său, AUR, nu va mai avea niciodată 20%, pentru că va apărea un nou partid suveranist "cu oameni deștepți".

"(...) Omul ăsta (Nicușor Dan - n. red) mă vede că vorbesc la telefon, el trece. E președintele României, l-am mai beștelit, nu? Și trece omul, mă vede și se întoarce să dea mâna cu mine! Stăteam pe scaun, m-am ridicat și am dat mâna cu el. El a zis ”vă salut” și eu am zis ”domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!”, a povestit Becali despre momentul petrecut în cadrul ceremoniei de învestire a Președintelui Nicușor Dan, unde a asistat în calitate de deputat.

Becali a mai spus că îl apreciază pe Dan pentru că "vrea coaliție și reforme, nu scandal", și a recunoscut că s-a înșelat în privința lui.

De asemenea, el i-a criticat pe parlamentarii POT, care s-au întors cu spatele în Parlament când a ajuns Nicușor Dan și a vorbit: "Cum să faci așa ceva? Era și patriarhul acolo".

Cât despre George Simion, Gigi Becali a declarat că „el cu adevărat acum e istorie”, și că „AUR nu va mai avea niciodată 20%, ci "5-6-7%", pentru că va apărea un nou partid suveranist "cu oameni deștepți".

Întrebat dacă va fi președintele acestui nou partid suveranist, Becali a răspuns: "Nu știu eu...zic că va fi! Dacă e să fiu eu, mă implic, dacă nu, nu mai zic decât cu imaginea, zic că sunt și eu alături de ei și cu asta basta. Cum am făcut cu AUR".

Săptămâna trecută, George Simion a ripostat după atacurile venite din partea lui Gigi Becali, fostul său coleg de partid și, aparent, fostul prieten. După ce Becali a declarat public faptul că îl liniștește rezultatul alegerilor și că Simion „nu mai e sănătos la cap”, candidatul AUR îl acuză pe acesta că plănuia „să facă șmecherii, chestiuni ilegale” odată de Simion ar fi ajuns la Palatul Cotroceni. „Am fost păcălit”, susține el.

În martie, Gigi Becali s-a retras din AUR și a rămas deputat neafiliat.