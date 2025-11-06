Grindeanu, dat de gol de un lider PSD, în privința concedierilor din administrație. „Va trebui să găsim pentru fiecare un loc de muncă”

Publicat la 16:55 06 Noi 2025 Modificat la 16:57 06 Noi 2025

Daniel Harpa, preşedintele CJ Neamţ şi Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost dat de gol de şeful Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Vasilică Harpa, în legătură cu decizia luată în Coaliţie în privința concedierilor din administraţia locală. Harpa a recunoscut joi, într-o conferință de presă, că decizia a fost deja luată și convenită în coaliția de guvernare. Anterior, Sorin Grindeanu negase că s-ar fi stabilit vreo cifră legată de numărul de angajați care vor fi dați afară.

„A discutat chiar aseară cu președintele Grindeanu. Săptămâna viitoare se intenționează a se depune proiectul pe ordinea de zi”, a spus Daniel Vasilică Harpa. „Să vedem ordonanța”.

„Vom fi nevoiţi să găsim pentru fiecare coleg în parte un alt loc de muncă”, a mai adăugat preşedintele CJ Neamţ.

Şeful Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Vasilică Harpa, a admis că în administrația locală se vor elimina 10% din posturile efectiv ocupate.

„Dacă se merge cu 10%, cum se spune în ordonanţă, cred că în jur de 20 şi ceva de oameni trebuie să îşi caute... din personalul angajat, dacă este 10%", a spus Harpa, referitor la reducerile de personal de la CJ Neamț.

Liderii Coaliției au decis în urmă cu două zile procentele de concedieri din administrația locală și centrală. Astfel, în timp ce din administrația locală se vor elimina 10% din posturile efectiv ocupate, în cazul prefecturilor, vor fi eliminate 20% din posturi.

Surse din conducerea Coaliției au declarat, pentru Antena3.ro, că în cazul primăriilor, "există peste 700 care nu trebuie să facă concedieri", pentru că "nu au exagerat cu angajările".