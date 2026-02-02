Grindeanu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD: „Dacă am ieșit din coaliție, Guvernul e picat”

Sorin Grindeanu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul guvernului minoritar, că din punctul social-democraților de vedere, nu se poate. El a afirmat că nu e nevoie ca PSD-ul să depună moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, Guvernul e picat.

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a comentat luni, la Parlament, scenariul despre care şi premierul a fost întrebat şi a vorbit ipotetic, dacă s-ar putea în România să existe un guvern minoritar.

„Din punctul nostru de vedere, nu se poate”, a răspuns Grindeanu, potrivit News.ro.

El a explicat că „nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat”.

Declarațiile lui Grindeanu vin după ce, marțea trecută, premierul a spus că nu exclude un guvern minoritar. Cu toate acestea, Bolojan a adăugat că „nu este de dorit” și că nu susține acest lucru.

„Într-o perioadă de criză politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a spus premierul când a fost întrebat despre varianta unui Guvern minoritar.

După ce jurnalistul i-a cerut clarificări, Bolojan a explicat că varianta Guvernului minoritar „nu este o ipoteză de lucru”. „Acest lucru nu este de dorit, ar fi o situație limită și eu personal nu încurajez această situație”, a adăugat premierul.