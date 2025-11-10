Grindeanu își contrazice prim-vicepreședintele și pe Marcel Ciolacu: În momentul de față, USR trebuie să fie la guvernare

El a adăugat că, dacă lucrurile "nu sunt aşezate pe făgaş normal", decizia social-democraţilor se poate schimba. Foto: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că, în momentul de faţă, "USR trebuie să fie la guvernare", iar atâta timp cât PSD este în actuala coaliţie va fi un partener onest şi fidel. Declaraţia a fost făcută după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, scrie Agerpres.



Grindeanu a fost întrebat dacă, în momentul de faţă, ar mai trebui să fie USR la guvernare.



"În momentul de faţă, da", a răspuns el.



El a adăugat că, dacă lucrurile "nu sunt aşezate pe făgaş normal", decizia social-democraţilor se poate schimba.



"În acest moment suntem în această coaliţie, aşa cum bine ştiţi. O decizie luată de aproape 5.000 de oameni. Vreo 4.700 am votat. Dar asta nu înseamnă că nu poate să existe, dacă lucrurile nu sunt aşezate pe făgaş normal, făgaş constructiv, şi altă decizie. Dar da, atâta timp cât suntem în această coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor, suntem parteneri oneşti, fideli, mergem înainte.

De asemenea, asta nu înseamnă că, dacă avem ceva de spus, nu spunem. Nu cred că se aşteaptă nimeni de la noi, cel mai mare partid din coaliţie, să avem o atitudine umilă, să stăm fără să ne spunem punctele de vedere. Nu cred că asta se aşteaptă. Se aşteaptă de la noi să ne spunem punctele de vedere, să încercăm să corectăm atunci când există derapaje. Şi există, aşa cum bine ştiţi. Nu suntem în Coreea de Nord", a afirmat Grindeanu.

Vineri, fostul premier și președinte PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu explicații la Antena 3 CNN în legătură cu declarația sa anterioară de la Congresul PSD, în care s-a pronunțat pentru o guvernare a coaliției fără USR.

Ciolacu și-a menținut declarația, a adăugat că miniștrii Moșteanu și Țoiu ar fi trebuit să plece "imediat" din Guvern în urma controverselor legate de retragerea militarilor americani de la Kogălniceanu și a insistat că PSD și PNL sunt "condamnate" să guverneze împreună.

Luni, Prim-vicepreşedintele PSD Corneliu Ştefan a transmis, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, un mesaj către partenerii de guvernare din USR, avertizându-i că pot fi daţi afară din coaliţie dacă nu arată respect social-democraţilor.

"De săptămâna aceasta o să schimbăm atitudinea şi în cadrul coaliţiei. Trebuie să înţeleagă partenerii noştri. În primul rând, PSD a fost partidul matur din această coaliţie. În al doilea rând, suntem partidul numărul unu, cu cei mai mulţi parlamentari în arcul guvernamental. În al treilea rând, trebuie să înţeleagă cei..., vorbim concret, cei de la USR, ca să nu înţelegem altceva, dacă nu suntem respectaţi în această coaliţie putem să alegem să îi şi dăm afară. Noi nu suntem obligaţi şi nu ne ţine nimeni la guvernare să acceptăm în coaliţie un partid care nu ne respectă", a spus preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.