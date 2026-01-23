Ilie Bolojan critică gestul făcut de Simion în SUA: Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României s-ar fi simțit bine?

România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale, a declarat Ilie Bolojan. Foto: colaj Agerpres/captură video X

Premierul Ilie Bolojan a criticat gestul făcut de George Simion în Statele Unite, unde a tăiat un tort sub forma Groenlandei, decorat cu harta SUA. Prim-ministrul a spus că, deși, din punctul său de vedere, gestul nu are o „conotație de natură penală” și că „fiecare om politic se comportă cum crede de cuviință”, este de părere că, într-o astfel de situație, George Simion ar fi trebuit să se întrebe cum ar fi reacționat dacă cineva ar fi făcut un astfel de gest cu harta României, relatează Agerpres.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă, din punctul său de vedere, preşedintele AUR, George Simion, a trădat interesele naţionale, în momentul în care, aflat într-o vizită în SUA, a tăiat un tort în forma hărţii Groenlandei, glazurat cu steagul Statelor Unite ale Americii.



„Fiecare om politic face ceea ce consideră, se comportă aşa cum crede de cuviinţă. (...) Cred că trebuie să ne gândim ca români dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României, dacă s-ar fi simţit bine. Gândindu-ne la situaţii în care România a avut probleme teritoriale, să nu uităm ce s-a întâmplat înainte de-al Doilea Război Mondial şi aşa mai departe. Deci, e decizia dânsului”, a declarat premierul la Digi24.

Prim-ministrul a adăugat că, în opinia sa, gestul lui Simion nu este unul care să aibă o conotaţie de natură penală. Referitor la petiția inițiată pentru anchetarea președintelui AUR pentru trădare națională, Ilie Bolojan a spus că nu crede că aceasta este problema României în acest moment.



„Fiecare om, v-am spus, politic se comportă cum crede de cuviinţă. Dar oricât aş fi de... Eu încerc să fiu obiectiv. Nu cred că este un gest care are o conotaţie de natură penală sau de altă natură. Dar, sigur, în plan parlamentar, ştiţi, de foarte multe ori se fac comisii de anchetă, se face politică. (...) Nu cred că asta este problema României astăzi. Cred că e totuşi prea mult”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan: Noi nu putem fi altfel decât un susţinător al graniţelor

În ceea ce privește tensiunile în jurul Groenlandei, România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale, pentru că aceasta este calea sigură pentru ţara noastră, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan. Premierul a fost întrebat care ar trebui să fie abordarea României în privinţa Groenlandei şi dacă se va discuta ca variantă de lucru trimiterea de militari români în Groenlanda.



„Eu cred că o astfel de ipoteză de lucru este exclusă. În ceea ce priveşte situaţia din Groenlanda, este foarte bine că după summitul de la Davos lucrurile s-au temperat. Au loc discuţii care să rezolve atât aspectele care ţin de independenţa acestui teritoriu, dar şi de existenţa unei formule prin care Statele Unite să-şi consolideze bazele militare în zona respectivă.

Dar eu cred - şi asta este o convingere personală în afară de poziţia pe care o deţin astăzi - că pentru România este important să susţină în plan internaţional politici care ţin de respectarea regulilor internaţionale, v-am spus, gândindu-ne în ce zonă a lumii stăm şi ce evenimente istorice au fost de-a lungul anilor în această parte de lume. Şi eu cred că noi nu putem fi altfel decât un susţinător al graniţelor, al regulilor internaţionale, pentru că aceasta este calea sigură pentru România”,a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi 24.