Ilie Bolojan, despre protestul magistraților: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată”

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat nemulțumit de greva magistraților, care în semn de protest față de reforma pensiilor nu se prezintă decât la procesele pe care ei le consideră urgente. Prim-ministrul a spus că el nu poate rezolva acest blocaj instituțional și l-a îndemnat pe ministrul Justiției să-i cheme pe magistrați la discuții. Însă, Ilie Bolojan a atras atenția că dacă aceștia își desfășoară activitatea doar parțial, „moral” ar fi să își încaseze și salariile doar parțial.

Ilie Bolojan a fost întrebat, la conferința de presă unde și-a prezentat bilanțul după 100 de zile de mandat, dacă se poate implica în soluționarea blocajului din justiție.

„Personal nu am ce să fac pe această chestiune. Dar consider că Ministerul Justiției poate iniția un dialog cu magistrații, cu CSM. Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial, altfel nu cred că este în regulă. Nu e un aspect de respect față de cetățenii români, unii dintre ei depinde de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public așa cum toate celelate instituții trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetățeni”, a spus Ilie Bolojan.

Antena 3 CNN a relatat că vieţile mai multor femei sunt în pericol din cauza protestului magistraţilor. Ameninţate cu moartea de către foştii parteneri, victimele violenței domestice au cerut ajutorul poliţiei. Agresorii au dosare penale, sunt cercetaţi, unii chiar monitorizaţi cu brăţări electronice.

Victimele au obţinut ordine de protecţie provizorii de câte cinci zile, însă mai mulți judecători nu au considerat că prelungirea acestor ordine constituie o urgență. Aşa că unele cereri au ajuns să fie amânate chiar şi de patru ori la rând.

Judecătorii sunt supăraţi şi protestează faţă de pachetul de măsuri de austeritate care le modifică pensiile.