Ilie Bolojan îi da replica lui Nicușor Dan: „PNL nu blochează. Ne-am mai fript cu domnul Grindeanu”

Consultările de marți de la Cotroceni, în imagini. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul interimar Ilie Bolojan îi răspunde lui Nicușor Dan, care l-a acuzat că blochează formarea unui nou guvern pentru că „și-a schimbat poziția de marți până azi”. Liderul PNL spune că „PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu” și că formațiunea pe care o conduce a decis să nu accepte să-l susțină „necondiționat” pe Grindeanu.

„Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern.

1. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni.

2. Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit.

PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord.

Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire.

PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, a scris Bolojan, pe pagina de Facebook.

După discuțiile de la Cotroceni, care s-au terminat cu un blocaj politic total, Nicușor Dan a transmis un mesaj în care dă vina pe PNL pentru că și-a schimbat opinia de a susține un guvern monocolor PSD, „de marți până azi”.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a scris președintele, pe X.

Și Grindeanu a transmis un mesaj după eșecul de la consultări. Liderul PSD a vorbit deschis despre alegeri anticipate și a avertizat „curajoșii din PNL și USR” că social-democraților nu le este teamă de votul românilor.