Ilie Bolojan, nervos, la Senat: ”Nu mai mințiți. E un ceas ieftin”. Premierul și-a arătat Timexul

Ceasul Timex pe care îl poartă Ilie Bolojan la mână. Foto: Antena 3 CNN

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat, luni, iritat de informațiile vehiculate în spațiul public despre faptul că ar avea la mână un ceas de 200.000 de euro, care nu figurează în declarația de avere. ”Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți!”, a spus premierul, nervos, precizând că ”este un ceas ieftin”.

Premierul le-a arătat jurnaliștilor și ceasul de la mână, pentru a le arăta că nu este un Patek Philippe, așa cum au spus unii jurnaliști, ci un ceas ieftin de la Timex (foto). Pe site-ul unui comerciant de specialitate, care vinde mai multe modele Timex pentru bărbați, se poate vedea că un ceas bărbătesc costă între 200 și 700 de lei.

Ilie Bolojan a participat la ședințele grupurilor parlamentare ale PNL, unde și-a susținut oamenii contestați de colegii din partid pentru funcțiile din Parlament, iar de la ora 18, participă la Vila Lac la ședința conducerii PNL.