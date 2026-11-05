Ionuț Stroe spune că a întârziat 12 minute la plen după ce a fost să-și facă manichiura și acuză un senator AUR că l-a pozat în salon

Ionuț Stroe, deputat PNL de Dolj. Foto: Agerpres

Deputatul PNL Ionuț Stroe a declarat joi că a întârziat doar 12 minute la plenul Camerei Deputaților de miercuri, după ce a fost fotografiat în timp ce își făcea manichiura la un salon din apropierea Parlamentului. Liberalul a spus că se afla în afara programului de lucru când un senator AUR i-a făcut această poză și l-a acuzat apoi că „chiulește” de la muncă. Ionuț Stroe a anunțat, de asemenea, la Antena 3 CNN că îi va da în judecată pe toți cei car „promovează imagini defăimătoare și minciuni”.

Deputatul Ionuț Stroe a fost fotografiat miercuri dimineață într-un salon din București în timp ce își făcea manichiura. Liberalul a precizat ulterior că a stat acolo 30 de minute, înainte să înceapă programul de lucru și că a participat la lucrările Parlamentului din aceas zi.

„Există un sistem electronic de vot. Puteți să verificați la Parlament, dacă nu mă credeți”, a declarat Ionuț Stroe, miercuri seara la Antena 3 CNN.

Astăzi, deputatul a revenit cu explicații și cu cronologia dimineții lui din ziua de miercuri, 4 noiembrie. El susține că a întârziat la plenul Camerei Deputaților doar 12 minute.

„Faptele REALE sunt simple:

- Fotografiile au fost făcute de un senator AUR, în jurul orei 9:25 (există probe video).

- Ședința de plen a Camerei Deputaților pentru dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi a început la ora 10:04 (se poate verifica pe înregistrările publice).

- La ora 10:16 eram la sala de plen și îmi înregistram prezența, fizic, în sistemul electronic oficial.

Momentul din poze este ÎN AFARA PROGRAMULUI DE LUCRU. Am participat la plen și la toate activitățile parlamentare de ieri cu o întârziere de 12 minute (!!!)”, a spus liberalul.

Ionuț Stroe susține că este victima unui linșaj mediatic și că acuzațiile că ar fi chiulit sunt minciuni.

„Ca să nu rămână niciun dubiu și pentru a le folosi în demersurile subsecvente în instanță:

– am cerut oficial Secretarului General al Camerei Deputaților datele din sistemele instituției: ora intrării în Parlament, ora înregistrării prezenței și orele voturilor din plen, imediat ce le voi primi, le voi oferi;

– există înregistrări video din zona în care au fost făcute fotografille, pe care le-am solicitat oficial;

– am martori care au fost de față.

Materialul a fost preluat și multiplicat în presă. Un singur trust mi-a oferit drept la replică. În rest, denigrarea pornită de acest individ de la AUR continuă, fără să se țină cont că afirmația conform căreia aș fi ,,chiulit" este o știre falsă”, a mai scris Stroe pe Facebook.

De asemenea, într-o intervenție la Antena 3 CNN, Ionuț Stroe a anunțat că îi va da în judecată pe „toți cei care promovează imagini defăimătoare și minciuni”. El a adăugat că salonul în care și-a făcut manichiura este aproape de Parlament și că era în afara programului de lucru când senatorul AUR i-a făcut poza.

„Eu credeam că chestiunea asta s-a lămurit de ieri. Mă voi adrresa instanțelor judecătorești. Voi pune public la dispoziție ora intrării în Palatul Parlamentui, ora intrării și accesul autovehiculului pe care îl conduc, ora intrării în clădire și ora înregistrării subsemnatului în regim electronic”, a spus Stroe.

Chiul în masă a fost în schimb, tot miercuri, de la Senat, unde senatorul AUR Petrișor Peiu a anunțat că a depus o moțiune simplă împotriva ministrului de Finanțe în fața sălii goale. Din 134 de senatori, miercuri, la ora 10:00 dimineața, când a început plenul, în sală se aflau cinci.