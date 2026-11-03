Kelemen Hunor, după ce AUR a cerut schimbarea numelui stațiunii Balvanyos în „Bălvăniş”: „Nici măcar pe Ceaușescu nu l-a deranjat”

1 minut de citit Publicat la 09:33 03 Noi 2026 Modificat la 09:33 03 Noi 2026

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, luni, după scandalul din Parlament pentru schimbarea numelui stațiunii balneoclimaterice Balvanyos în „Bălvăniş”, că „nici măcar pe Ceaușescu nu l-a deranjat denumirea”. Proiectul de lege pentru schimbarea denumirii stațiunii a fost depus de AUR, iar Kelemen a subliniat că „e o prostie”, deoarece „nu se poate traduce.

„Pentru ei e o miză, probabil, nu știu, fiindcă ei nu suportă nimic ceea ce nu intră în tiparul lor despre România, despre români. Deci, din acest punct de vedere, ei au rămas ce au fost din momentul înființării partidului, când au intrat prima dată în Parlament. La ei nu s-a schimbat nimic. Absolut nimic. Ei sunt antimaghiari, ei sunt ultranaționaliști, tot ce nu este românesc așa cum au conceput ei și concep ei, ei etnicizează totul, orice discuție”, a spus Kelemen Hunor, la Euronews.