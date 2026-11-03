Kelemen Hunor, după ce AUR a cerut schimbarea numelui stațiunii Balvanyos în „Bălvăniş”: „Nici măcar pe Ceaușescu nu l-a deranjat”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, luni, după scandalul din Parlament pentru schimbarea numelui stațiunii balneoclimaterice Balvanyos în „Bălvăniş”, că „nici măcar pe Ceaușescu nu l-a deranjat denumirea”. Proiectul de lege pentru schimbarea denumirii stațiunii a fost depus de AUR, iar Kelemen a subliniat că „e o prostie”, deoarece „nu se poate traduce.
„Pentru ei e o miză, probabil, nu știu, fiindcă ei nu suportă nimic ceea ce nu intră în tiparul lor despre România, despre români. Deci, din acest punct de vedere, ei au rămas ce au fost din momentul înființării partidului, când au intrat prima dată în Parlament. La ei nu s-a schimbat nimic. Absolut nimic. Ei sunt antimaghiari, ei sunt ultranaționaliști, tot ce nu este românesc așa cum au conceput ei și concep ei, ei etnicizează totul, orice discuție”, a spus Kelemen Hunor, la Euronews.
Liderul UDMR a subliniat că „nici măcar pe Ceaușescu nu l-a deranjat denumirea”.
„Nu va trece de Parlament. Fiindcă în Parlament majoritatea nu cred că va fi de acord cu o astfel de inițiativă care nu aduce nimic în plus, dar lovește în comunitatea maghiară. Nici măcar pe Ceaușescu nu l-a deranjat denumirea Balvanyos. Nu poate fi tradus Balvanyos.
Tata s-a dus, când eu m-am născut, la primărie și a zis «Hunor» acolo unde trebuia. Și au zis: «Dar cum se traduce». «Nu se poate». «Atunci nu e bine». «Ba da, e bine». Și a rămas așa, nu se poate traduce. Nici Balvanyos nu se poate traduce”, a subliniat el.
Opt senatori ai partidului AUR au înregistrat un proiect de lege care modifică numele stațiunii balneoclimaterice Balvanyos din județul Covasna. Inițiativa legislativă solicită ca, în toate documentele și comunicările oficiale ale statului român, „Balvanyos” să fie înlocuit cu „Bălvăniș”.
În expunerea de motive care însoțește proiectul, parlamentarii AUR invocă fonetica și normele ortografice ale limbii române literare. Ei susțin că Balvanyos este singurul toponim din România care, în întrebuințările oficiale, se pronunță diferit față de forma în care este scris.
Luni, în Parlament, Csoma Botond i s-a adresat lui Dan Tănasă, inițiatorul proiectului, spunând că „numai pentru imbecili poate să fie asta o problemă, după părerea mea”.
„Dați-mi voie să vă spun, am mai spus-o, avem o vorbă veche în Ardeal, către inculpat, «Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas»”, a spus liderul deputaţilor UDMR.