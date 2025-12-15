Kelemen Hunor: Votul PSD pentru moțiunea anti-Buzoianu va fi discutat în ședința coaliției, miercuri

Foto: Hepta

Președintele UDMR, Hunor Kelemen, spune că votul PSD pentru moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu „poate fi citit” ca o încălcare a protocolului coaliției de guvernare. „E grav în orice situaţie când într-o coaliţie politică se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moţiune simplă, care nu este un capăt de ţară”. Kelemen nu crede, totuși, că Buzoianu va fi schimbată din funcție.

„Astăzi la votul pe moţiunea simplă s-a întâmplat ceea ce se ştie. În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură.

Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta despre acest lucru, nu vreau să intru eu acum în speculaţii ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, dar acest caz arată ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, că dincolo de disputele politice şi tehnice şi de specialitate - fiindcă aici, într-adevăr, s-a întâmplat acel dezastru la Prahova -, dincolo de toate aceste aspecte e şi chestiunea politică şi trebuie să o discutăm prima dată în coaliţie, eu nu cred că în acest moment că se va ajunge la schimbarea doamnei Buzoianu, s-a mai întâmplat o dată când era doamna Bucura ministrul Muncii când, tot aşa, o moţiune simplă a trecut cu câteva voturi, nu mai ştiu în ce perioadă era, cândva în 2024, şi nu există obligaţie legală, constituţională în cazul moţiunilor simple să fie schimbat ministrul.

Dar vom vedea ce va face USR, vom vedea ce va face premierul Bolojan, oricum miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie”, a declarat Kelemen, luni seară, la Digi24.

Liderul UDMR a spus că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu „poate fi citit” ca încălcarea, de către unul dintre partidele din coaliţie, a protocolului care a stat la baza formării acesteia.

„E grav în orice situaţie când într-o coaliţie politică se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moţiune simplă, care nu este un capăt de ţară. Problema e că în acest moment coaliţia noastră pare ca o coaliţie nefuncţională. Acum ceva vreme spuneam mai dur, că este o coaliţie, din punct de vedere politic, impotentă pentru că anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu e bine. Acuma vine şi această chestiune, unde poţi să înţelegi raţionamentul tehnic, chiar şi politic, dar trebuie să recunoaştem că e o problemă în funcţionarea coaliţiei”, a adăugat liderul UDMR.

Kelemen este de părere că actuala coaliţie de guvernare poate funcţiona în continuare, însă cu condiţia accelerării deciziilor politice care au fost amânate.

„Coaliţia va funcţiona, va rezista, dar, într-adevăr, trebuie o armonizare mai bună după ce s-a închis acest episod cu alegerile din Bucureşti”, a mai spus Kelemen Hunor.

Moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi „pentru” şi 43 de voturi contra. S-a înregistrat şi o abţinere. Moţiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrei USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare.