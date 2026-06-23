Kelemen Hunor vrea din nou TVA de 19%: TVA-ul de 21% a creat inflaţie şi a redus consumul. Există riscul să intrăm în recesiune cronică

Kelemen Hunor. sursa foto: Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, la Antena 3 CNN, că viitorul Guvern ar trebui să readucă TVA-ul la 19%. "Trebuie să ne întoarcem de la TVA-ul de 21% care a creat inflaţie şi a redus consumul", a afirmat Kelemen, adăugând că "nu cred că în acest an se poate, dar în perspectiva anului 2027 trebuie luată această decizie".

Preşedintele UDMR a tras un semnal de alarmă şi în privinţa recesiunii.

"(susţineţi ideea revenirii TVA-ului la 19%?) Din punctul meu de vedere, da. Nu cred că în acest an se poate, dar în perspectiva anului 2027 trebuie luată această decizie. Pe de o parte, trebuie să ne întoarcem de la TVA-ul de 21% care a creat inflaţie, a redus consumul şi, vrând-nevrând, România are o economie mult prea bazată pe consum, dar până când productivitatea nu creşte şi nu reuşeşti să menţii consumul, asta înseamnă recesiune. Bineînţeles că toate serviciile şi toate produsele generează inflaţie.

Deci, da, din punctul meu de vedere ar trebui să ne întoarcem la TVA 19%. Nu se poate de la o zi la alta, recunosc asta. Dar în acelaşi timp trebuie să umblăm la cheltuielile statului sau, mă rog, cei care vor guverna... PSD are şansa cea mai solidă să guverneze mai departe. Şi bineînţeles... stimularea economiei, a productivităţii, locuri de muncă, atragerea investiţiilor.

Există riscul să intrăm într-o recesiune cronică, iar asta nu e de dorit. Dacă nu încercăm să facem ceva pentru a susţine economia, lucrurile se vor complica şi mai mult. Eu, când discutăm de susţinerea unui Guvern moncrom, mă gândesc la toate aceste elemente pentru economia românească. Să mergem spre o creştere economică în anii care urmează trebuie introdus în protocol. Dacă nu pentru 2026, atunci vom relua discuţiile până în februarie-martie anul viitor.

Vă daţi seama că un guvern minoritar este extrem de expus".

Marţi, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a mai spus la finalul consultărilor de la Cotroceni că liberalii ar fi dispuși într-un guvern minoritar de dreapta să propună alt premier decât pe Ilie Bolojan:

“Categoric, da, noi am discutat. Noi fiind într-un guvern minoritar, lăsați singuri după moțiunea de cenzură discutăm între noi ce ar trebui să facem, să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt?! Nu merge. Discutăm în fiecare zi, discutăm cu toată lumea pentru că în politică e regula de bază.

Nimeni nu va da jos un guvern minoritar, toată lumea va fi în opoziție și va fi fericită că are pe cineva la guvern cu care să se lupte”.