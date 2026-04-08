Lider UDMR: „Se poate și fără Bolojan, o Coaliție nu stă într-un om, dar nu ar fi de dorit ca acum prim-ministrul să fie schimbat”

Csoma Botond a adăugat că s-a ajuns la „anumite” încălcări ale protocolului coaliției. Foto: Agerpres

Deputatul Csoma Botond a declarat, miercuri, că, deși Coaliția de guvernare ar putea funcționa și fără Ilie Bolojan în funcția de premier, UDMR își dorește stabilitate politică și nu crede că acum este momentul să fie schimbat prim-ministrul. Acesta a atras atenția că toate conflictele din Coaliție și o eventuală criză politică nu vor duce decât la creșterea popularității partidelor extremiste, relatează Agerpres.

UDMR își dorește ca actuala formulă a Coaliției de guvernare să continue neschimbată, a declarat liderul deputaților formațiunii. Csoma Botond a atras atenția că nu este momentul acum să fie schimbat premierul și a făcut apel la colegii din Coaliție să respecte protocolul, care prevede rotativa guvernamentală în anul 2027.

„Poziția UDMR este clară - dorim stabilitate politică, nu mai avem nevoie și de o criză politică. (...) Sigur că se poate (și fără Ilie Bolojan premier - n.r.), nu cred că o coaliție stă într-un singur om, dar nu cred că ar fi de dorit ca acum prim-ministrul să fie schimbat. Am avut un acord de coaliție care prevede și o rotativă în 2027, eu cred că ar trebui păstrat. (...) Nu cred că s-ar impune nicio schimbare de ministere. Nu știu ce ar justifica o schimbarea de ministere. Eu cred că ar trebui să rămână în aceeași formulă” a afirmat Csoma Botond, la Palatul Parlamentului.

Liderul deputaților UDMR a spus că au existat „„anumite” încălcări ale protocolului coaliției și atacuri în presă care „n-ar fi trebuit să se întâmple”.

„După adoptarea bugetului, eu am crezut că lucrurile se vor liniști puțin în coaliție. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Atunci am crezut, având în vedere că s-a obținut acel compromis, acel un miliard cerut de PSD pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, că vom intra cumva pe un făgaș mai calm, mai normal. Nu s-a întâmplat, nu știu ce se va întâmpla”, a spus Botond.

Deputatul UDMR a atras atenția că de o criză politică beneficiază doar partidele extremiste.

„Noi cred că am respectat acel protocol. Noi totdeauna am încercat să convingem partidele mai mari care fac parte din coaliție să fim puțin mai raționali, mai calmi, să încercăm să lucrăm pentru această țară, că toate aceste conflicte duc spre o creștere a unui anumit partid”, a afirmat acesta.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, PSD și-a dori o renegociere a protocolului Coaliției pentru a-l debarca pe Ilie Bolojan din funcția de premier. Sorin Grindeanu ar fi dispus să renunțe inclusiv la funcția de prim-ministru, care i-ar reveni în 2027, dacă liberalii i-a retrage sprijinul lui Bolojan, potrivit unor surse din conducerea PNL citate de Antena 3 CNN. Social-democrații încearcă, în același timp, să-i ispitească și pe cei din USR cu promisiunea mai multor ministere.

Pe 20 aprilie, PSD va vota dacă rămâne sau nu la guvernare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu a anunțat care sunt cele trei scenarii pe care partidul le va dezbate atunci: opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării.