Ludovic Orban: "Am discutat cu Ilie Bolojan să mă întorc în PNL. Există deschidere"

1 minut de citit Publicat la 17:29 27 Noi 2025 Modificat la 17:41 27 Noi 2025

Ludovic Orban a vorbit cu Ilie Bolojan s[ revină în PNL. Foto: Hepta

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a confirmat, joi, că intenționează să se întoarcă în PNL, partid din care a fost dat afară în urmă cu patru ani, în mandatul lui Florin Cîțu.

"Am discutat cu Ilie Bolojan să mă întorc în PNL. Există deschidere de ambele părți", a spus Orban.

"PNL duce o cruce grea în spinare să convingă coaliția să ia măsuri (...) Înțeleg prioritățile. Nici eu, nici Bolojan nu putem să ne angajăm partidele fără să ne consultăm colegii", a mai spus el.

Legat de episodul demiterii sale de la Cotroceni, liderul formațiunii Forța Dreptei a spus că nu a mai discutat de atunci cu preșeintele, dar că îl susține în continuare pe Nicușor Dan.

Bolojan nu a exclus întoarcerea lui Orban în PNL

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în formațiunea liberală, după demiterea din funcția de consilier prezidențial.

Bolojan a subliniat însă că nu este un subiect prioritar.

"Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bună, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe o agendă de priorități.

În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL.

Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul", a afirmat Bolojan la momentul respectiv.