Ludovic Orban: "Am discutat cu Ilie Bolojan să mă întorc în PNL. Există deschidere"

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a confirmat, joi, că intenționează să se întoarcă în PNL, partid din care a fost dat afară în urmă cu patru ani, în mandatul lui Florin Cîțu.
"Am discutat cu Ilie Bolojan să mă întorc în PNL. Există deschidere de ambele părți", a spus Orban.
"PNL duce o cruce grea în spinare să convingă coaliția să ia măsuri (...) Înțeleg prioritățile. Nici eu, nici Bolojan nu putem să ne angajăm partidele fără să ne consultăm colegii", a mai spus el.
Legat de episodul demiterii sale de la Cotroceni, liderul formațiunii Forța Dreptei a spus că nu a mai discutat de atunci cu preșeintele, dar că îl susține în continuare pe Nicușor Dan.
Bolojan nu a exclus întoarcerea lui Orban în PNL
Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în formațiunea liberală, după demiterea din funcția de consilier prezidențial.
Bolojan a subliniat însă că nu este un subiect prioritar.
"Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bună, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe o agendă de priorități.
În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL.
Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul", a afirmat Bolojan la momentul respectiv.