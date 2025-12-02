Ludovic Orban, despre retragerea lui Vlad Gheorghe din alegerile pentru PMB: „Înţelege pericolul în care se găseşte Bucureştiul”

Ludovic Orban a reamintit că şi REPER şi Forţa Dreptei au luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu / Foto: Hepta

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a salutat marţi „decizia înţeleaptă" a lui Vlad Gheorghe de a se retrage din competiţia electorală pentru Primăria Capitalei şi a-l susţine pe liberalul Ciprian Ciucu, notează Agerpres.

„Retragerea din competiţia electorală pentru Primăria Capitalei şi susţinerea lui Ciprian Ciucu arată că lui Vlad chiar îi pasă de Bucureşti şi că acţionează politic nu îndemnat de orgoliu, ci de raţiune. Vlad Gheorghe a fost unul dintre cei mai activi europarlamentari din mandatul 2019 - 2024.

Nu a avut loc pe listele USR şi a fost nevoit să candideze ca independent, reuşind să obţină singur peste 220.000 de voturi. A fost, alături de mine, unul dintre cei mai asumaţi susţinători ai lui Nicuşor Dan în alegerile prezidenţiale.

S-a înscris în cursa pentru Primăria Capitalei, fiind un candidat serios, cu un program foarte articulat. Faptul că a avut puterea să renunţe şi să îşi îndemne susţinătorii să voteze cu Ciprian Ciucu arată că înţelege pericolul în care se găseşte Bucureştiul şi că nu poate accepta ca Primăria Capitalei să fie capturată din nou de caracatiţa pesedistă sau, şi mai rău, să se transforme într-o tribună a extremismului prorus", a scris Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.

El a reamintit că şi REPER şi Forţa Dreptei au luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu "pentru că este singurul candidat de centru-dreapta care are şanse reale să câştige Primăria Capitalei".

Vlad Gheorghe a anunţat marţi dimineaţa că se retrage din cursa pentru funcţia de primar general al Capitalei, la alegerile din 7 decembrie, şi că îl susţine pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

„După mai multe discuţii şi după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologice pe care le-am avut, aşa cum am declarat zilele trecute, vedem cu toţii ceea ce deja devine foarte cunoscut: candidata extremistă cu legături şi istorie PSD are şanse reale să ajungă primarul Capitalei.

În acest moment, lucrul responsabil de făcut este să îl susţin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru a fi viitorul primar general al Capitalei, pentru ca Bucureştiul să rămână un bastion al democraţiei şi pentru ca Bucureştiul să nu cumva să ajungă în mâna unor extremişti pesedişti”, a spus Vlad Gheorghe, într-o conferinţă de presă comună, susţinută alături de Ciucu, în faţa sediului PMB.