Marcel Ciolacu, despre Dragoș Sprînceană, după declarațiile controversate: Nu există niciun „emisar al lui Ciolacu”

Premierul Marcel Ciolacu. Foto: Hepta

Premierul Marcel Ciolacu se delimitează de declarațiile făcute de Dragoş Sprînceană, omul desemnat de acesta să refacă legătura cu administraţia Trump. Sprînceană a făcut mai multe declaraţii controversate, printre care aceea că le-a spus oficialilor americani din administratia Trump să îl ignore pe preşedintele interimar, Ilie Bolojan. Ulterior, Elena Lasconi i-a cerut clarificări lui Marcel Ciolacu.

„Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român. Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate”, a transmis Ciolacu, într-un mesaj pe Facebook.

Premierul spune că nu există „niciun „emisar al lui Ciolacu””.

„Prin urmare, nu există niciun „emisar al lui Ciolacu”, există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa. Avem milioane de români în Diaspora și fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi și zi, poate fi un foarte bun „emisar” al țării noastre. La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda și eu cu oricine este dispus să sprijine activ România. Între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez. Cei care ne-au ținut ani de zile pe la ușa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecții despre ce trebuie sau nu trebuie făcut”, a mai scris Ciolacu pe Facebook.

Sprînceană: „Am fost rugat să intermediez anumite discuții, să deschid anumite căi de comunicare”

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană, contactat de Marcel Ciolacu să fie „emisarul” României în SUA, a afirmat, duminică seara, că Administrația Trump trebuie să ignore declarațiile pro-Ucraina venite din România câtă vreme țara noastră are un președinte interimar. „Trebuie să așteptăm un președinte stabil în România și apoi să reluăm legăturile”, a spus el într-o intervenție la Digi24.

Dragoș Sprînceană e de părere că Administrația SUA ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina și pro-Franța ale președintelui interimar Ilie Bolojan.

„Nu este emis niciun mandat oficial, doar am fost rugat să intermediez anumite discuții, să deschid anumite căi de comunicare. Nu există niciun document scris, nu am directive de la guvernul român. Dacă aveam un mandat să fac lobby, exista un contract și trebuia să fiu plătit. Am făcut-o din bunăvoință și pentru că-mi iubesc țara. Am transmis aceste mesaje care mi s-au cerut de la biroul domnului Ciolacu”, a mai spus Dragoș Sprînceană.

Marcel Ciolacu a anunțat săptămâna trecută că omul de afaceri stabilit în SUA, membru al Partidului Republican, este unul dintre emisarii aleși de el pentru a reprezenta interesele țării noastre în rândul Administrației Trump, cu precădere în ce privește ridicarea vizelor pentru România.