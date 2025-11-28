Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, desemnat ministru interimar al Apărării

1 minut de citit Publicat la 18:37 28 Noi 2025 Modificat la 18:43 28 Noi 2025

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță să preia interimatul la Apărare. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării și decretul prin care Radu Miruță este desemnat ministru interimar la Apărare.

Potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a semnat următoarele decrete:

Decret prin care se ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului;

Decret prin care se desemnează domnul Radu-Dinel Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, ca viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, interimar.

Amintim că Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului pe tema diplomei de licență.

În acest context, premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimar și funcția de ministru al Apărării.

Ionuț Moșteanu, acuzat că și-a falsificat CV-ul

Ionuț Moșteanu s-a aflat în centrul unui scandal privind a acuzația că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat.

Acesta și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook, precizând că face acest gest „cu asumare și respect față de Armata Română.”

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.

România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Acuzațiile la adresa lui Ionuț Moșteanu au generat un scandal imens și în USR. O parte din membrii Biroului Național chiar au cerut retragerea sprijinului politic al acestuia, potrivit surselor Antena3.ro.