Nicușor Dan: Ajutorul României pentru Ucraina are și o componentă militară. Uneori e bine să rămână un secret militar

Volodimir Zelenski a fost într-o vizită oficială în România la data de 12 martie 2026. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Kiev, că desecretizarea ajutorului pentru Ucraina este o chestiune care are o componentă militară. Șeful statului a mai precizat că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente.

„Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, el a mai precizat că anumite informații privind sprijinul acordat Kievului nu pot fi făcute publice din motive care țin de securitatea națională și de apărarea României.

„În momentul în care o ţară dă nişte echipamente îşi ia din capacităţile sale de apărare nişte echipamente şi le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a mai spus președintele României.

Nicușor Dan este prezent, miercuri, 15 iulie, la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele participă la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est.