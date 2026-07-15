Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan: Ajutorul României pentru Ucraina are și o componentă militară. Uneori e bine să rămână un secret militar

Nicușor Dan: Ajutorul României pentru Ucraina are și o componentă militară. Uneori e bine să rămână un secret militar

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 20:11 15 Iul 2026 Modificat la 20:11 15 Iul 2026
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volodimir zelenski si nicusor dan
Volodimir Zelenski a fost într-o vizită oficială în România la data de 12 martie 2026. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Kiev, că desecretizarea ajutorului pentru Ucraina este o chestiune care are o componentă militară. Șeful statului a mai precizat că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente.

„Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente”, a declarat Nicușor Dan. 

Totodată, el a mai precizat că anumite informații privind sprijinul acordat Kievului nu pot fi făcute publice din motive care țin de securitatea națională și de apărarea României. 

„În momentul în care o ţară dă nişte echipamente îşi ia din capacităţile sale de apărare nişte echipamente şi le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a mai spus președintele României.

Nicușor Dan este prezent, miercuri, 15 iulie, la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele participă la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est.

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Etichete: Nicușor Dan presedintele Romaniei Kiev ajutor Ucraina

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