Nicușor Dan, despre dezbaterile CCR pe pensiile magistraților: „E o problemă care trenează. Îmi doresc o asumare din partea Curții”

Președintele Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că-și dorește o „asumare” din parte Curții Constituționale a României în privința reformei pensiilor speciale ale magistraților. Șeful statul a spus că probleme „trenează” și că societatea românească o vrea „rezolvată”.

„Nu vreau să comentez foarte mult, pentru că este o autoritate care are în mod constituțional libertatea de apreciere, însă, e o problemă pe care societatea o vrea rezolvată. E o problemă care trenează în societatea noastră de multă vreme și eu îmi doresc o asumare din partea Curții Constituționale, asta e tot ce pot să spun în momentul ăsta”

„Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”.

Curtea Constituțională a României a decis o nouă amânare a unei decizii în privința legii privind pensiile magistraților, a cincea astfel de tergiversare a unei hotărâri. Decizia a fost reprogramată pentru 18 februarie

Ședința judecătorilor CCR din 11 februarie durat mai puțin de o oră. Toți cei nouă judecători au fost prezenți, după ce Gheorghe Stan și-a întrerupt concediul.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în ședința CCR a fost o solicitare entru a pune pe ordinea de zi cererea Înaltei Curți de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe reforma pensiilor magistraților. Dacă ar fi picat la vot această cerere a ÎCCJ, atunci judecătorii ar fi urmat să rămână în pronunțare pe pensiile speciale ale magistraților.

Judecătorii CCR au amânat decizia pentru data de 18 februarie pentru a avea timp ca să analizeze solicitarea ÎCCJ de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, a fost amânată și pronunțarea pe solicitarea instanței supreme.