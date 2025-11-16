Nicuşor Dan, despre fetiţa decedată într-o clinică dentară privată: Este un caz cutremurător

Nicuşor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan a declarat duminică seara că este "cutremurător" cazul Sarei, fetiţa care a murit într-o clinică dentară privată din Bucureşti, în urma anesteziei generale. Şeful statului atrage atenția asupra incapacității statului de a supraveghea anumite domenii și subliniază necesitatea unei mai bune controlări a spațiilor private pentru prevenirea tragediilor.

Vizibil afectat de tragedia prin care trec părinții care și-au pierdut fetița de doi ani, președintele României le-a transmis un mesaj de condoleanțe în interviul acordat în această seară la o emisiune TV.

"În primul rând, toată compasiunea şi empatia pentru familie. Este un caz cutremurător. Vă mărturisesc că, realmente, n-am putut să intru să citesc toate detaliile despre ancheta asta.

Am făcut 10 ani de la Colectiv. E acelaşi lucru: imposibilitatea sau incapacitatea statului de a supraveghea, de a gestiona, de a controla acolo unde trebuie să controleze. M-am preocupat aproape 20 de ani de zona de construcţii ilegale. Sunt foarte multe zone în statul român în care statul trebuie să controleze privatul şi nu o face de cele mai multe ori din corupţie şi trebuie să progresăm. Asta este tot ce pot să spun în momentul ăsta", a declarat Nicuşor Dan pentru România TV.

Micuţa Sara a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă, însă, mama ei nu a putut să participe la funeralii. După înmormântare, tatăl fetei a făcut mărturii cutremurătoare şi a spus că va face tot ce îi stă în puteri pentru ca vinovaţii să plătească pentru tragedie: "Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere»".

Cazul micuţei de doi ani este acum anchetat de poliţie şi au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Totodată, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica dentară în care s-a petrecut tragedia, iar cei de la Colegiul Medicilor fac şi ei verificări.

DSP: Clinica dentară în care Sara a murit nu avea autorizație de funcționare, deși, o ceruse

Potrivit unui comunicat emis sâmbătă de DSP, clinica dentară din București în care Sara a murit, în timpul unei anestezii generale are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avizele necesare încă din luna mai, dar nu au trimis dosarul complet nici până în prezent.