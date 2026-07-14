Nicuşor Dan se declară "mulţumit spre foarte mulţumit" de activitatea parchetelor: "Toate trei se mișcă foarte bine"

Nicușor Dan a subliniat că activitatea parchetelor se concetrarează pe teme care preocupă societatea. Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Paris, că este mulţumit spre foarte mulţumit de activitatea parchetelor. El a subliniat că activitatea parchetelor se concetrarează pe teme care preocupă societatea:

"Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare pe care din cauza crizei politice am amânat-o. Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea pachetelor. Când am desemnat șefii celor trei parchete am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate, și se pare că toate trei se mișc foarte bine.

Dacă vorbim de DIICOT, anul trecut au fost incidente legate de consum de droguri la festivaluri, anul acesta am fost bine. Dacă vorbim de Parchetul General am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța, dacă vorbim de DNA am avut persoane importante anchetate. Pe parchete nu mai vedem un ascunziș, o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concetrare pe teme care preocupă societatea și cred că e important", a declarat Nicușor Dan jurnaliștilor.

Amintim că în urmă cu o lună președintele Nicușor Dan a declarat, referitor la dosarul DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, că în ultima perioadă nu au mai existat scurgeri de informații din dosare în spațiul public, precizând că acest lucru este "un pas înainte”. Nicușor Dan a evitat să comenteze pe fond cazul.

"Ceea ce vreau să remarc, și ăsta este un pas înainte, faptul că după ce au fost numiți am avut o discuție cu cei trei procurori-șefi, în sfârșit, nu mai avem stenograme din dosar. Ani de zile noi am făcut justiția la televizor și în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul.

Evident că în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în Instanță și orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul și să relateze. Am avut câteva cazuri interesante de persoane influente în acete două luni cu noi procurori-șefi, pot să constat nu au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică. E un pas înainte. Pe exact faptele de acolo evident că nu o să mă pronunț".